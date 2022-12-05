ЕСПЧ признал невыполнение Азербайджаном решения по делу Лапшина

05 декабря 2022, 18:00

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Европейский суд по правам человека внес в список невыполненных дело блогера Александра Лапшина, которому власти Азербайджана по решению ЕСПЧ должны были выплатить компенсацию за уголовное преследование.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября 2021 года Большая палата ЕСПЧ отказалась по жалобе властей Азербайджана изменить решение суда от 20 мая, в котором власти Азербайджана были признаны виновными в незаконном аресте, пытках и покушении на убийство в бакинской тюрьме блогера и журналиста Александра Лапшина. Суд обязал Баку выплатить Лапшину компенсацию в размере 30 тысяч евро.

Александр Лапшин является гражданином России, Украины и Израиля. Уголовное преследование Лапшина в Азербайджане начали из-за его посещений Нагорного Карабаха, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Из Белоруссии в азербайджанскую тюрьму за пост о Карабахе на "Фейсбуке""*.

ЕСПЧ констатировал невыполнение Азербайджаном решения по делу Александра Лапшина, сообщил в Facebook* сам блогер, на публикацию которого обратило сегодня внимание News.am.

"Наконец-то мое выигранное в ЕСПЧ в Страсбурге против режима Азербайджана дело внесено в списки невыполненных. Напомню, что Баку 20.05.2021 был признан виновным в незаконном аресте меня, пытках и покушении на убийство, и их обязали выплатить компенсацию. Как мы и предполагали, платить они отказались… Почти год моё дело было в статусе "решение вынесено", но следующая процедура - повесить на азербайджанцев нарушение правил Европейского суда и получить об этом бумагу", - написал сегодня Лапшин на своей странице в Facebook*.

По выражению блогера, он "задолбал ЕСПЧ письмами и жалобами". "Суммарно написал им где-то 27 писем. Даже график составил, каждый вторник пишу жалобу и писал. Не отвечают - пишу жалобу на бездействие секретариата в Комитет министров Совета Европы, мол, нарушают сроки на ответы мне - опять жалоба. Каждый вторник. И вот результат", - написал Лапшин.

Публикацию он проиллюстрировал фотокопией соответствующего письма из ЕСПЧ, датированного 2 декабря. В документе говорится, что письмо Лапшина было получено 17 ноября и направлено в постоянное представительство Азербайджана при Совете Европы.

Напомним, 11 сентября 2017 года президент Азербайджана помиловал Александра Лапшина, приговоренного 20 июля того же года к трем годам колонии по обвинению в незаконном пересечении границы страны. По версии азербайджанских обвинителей, посты о том, как Лапшин ездил из Армении в Карабах, и о том, как ему ловко удалось после этого обойти запрет на въезд в Азербайджан, являются нарушением двух статей уголовного кодекса страны. После освобождения из-под стражи блогер был госпитализирован. По данным властей Азербайджана, он предпринял попытку суицида. Сам Лапшин назвал покушением на убийство инцидент в бакинской тюрьме. 14 сентября 2017 года блогер вылетел в Израиль.

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