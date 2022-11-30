Рамзан Кадыров назвал папу римского жертвой пропаганды

30 ноября 2022, 03:59

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Комментируя высказывание папы римского Франциска о жестокости чеченцев-комбатантов на Украине, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал его "жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ".

Как писал "Кавказский узел", папа римский Франциск, говоря о событиях на Украине, назвал "самыми жестокими" бойцов из России, которые не придерживаются "русской традиции - чеченцы, буряты", указано в публикации. Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев счел слова папы римского нападками на Рамзана Кадырова и его традиционные ценности. Глава парламента Чечни Магомед Даудов назвал примитивными высказывания папы римского, а муфтий республики Салах Межиев посоветовал понтифику читать Лермонтова.

15 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции на Украине побывали более 20 тысяч чеченских бойцов, 9029 находятся там. Депутаты Европарламента призвали Евросоюз включить в список террористических организаций чеченский 141-й полк "Север", участвовавший в боевых действиях на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня, 30 ноября отреагировал на комментарий папы римского Франциска по поводу событий на Украине (139,7 тысяч просмотров по данным на 03.30 мск и 1739 комментариев). Он отметил, что мог бы напомнить "про инквизицию, крестовые походы", но вместо этого расскажет про то, "чем руководствуется каждый чеченец", как во время боевых действий, так и в мирной жизни. "Это Ислам", - написал Кадыров.

"Мы не начинаем бой без предложения мира, как это делал наш Пророк Мухаммад. И мы делали это с начала СВО, наверно, десятки раз. Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену <...> Да, мы ревностно относимся к защите нашей Родины, религии, народа. Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость?" - написал глава Чечни.

По его словам, в рядах чеченских бойцов "нет ни одного алкоголика или наркомана, каждый глубоко религиозен". "И каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу", - добавил Кадыров.

Он задается вопросом, как можно "определить на поле боя, веселый ли, угрюмый, сентиментальный или жестокий противник", как и определить " сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов".

"Ответить на это глава Ватикана, конечно, не сможет. Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ", - резюмировал Кадыров.

После начала военной операции власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции.

20 сентября глава Чечни сообщил, что более 2000 человек поступили на службу в новое спецподразделение Росгвардии "Ахмат-1", бойцы готовы отправиться на Украину.

Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. В частности, об этом он сообщал 19 ноября и 11 ноября, в обоих случаях не называя числа отправленных бойцов. 19 ноября Кадыров заявил, что добровольцы "уже стали основной движущей силой специальной военной операции". 23 ноября он сообщил, что из аэропорта Грозного в зону проведения военной операции отправилась очередная группа добровольцев.

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