Даудов и Межиев подключились к критике папы римского

30 ноября 2022, 00:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава парламента Чечни Магомед Даудов назвал примитивными высказывания папы римского по национальному вопросу, а муфтий республики Салах Межиев посоветовал понтифику читать Лермонтова.

Как писал "Кавказский узел", папа римский Франциск, говоря о событиях на Украине, назвал "самыми жестокими" бойцов из России, которые не придерживаются "русской традиции - чеченцы, буряты", указано в публикации. Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев счел слова папы римского нападкой на Рамзана Кадырова и его традиционные ценности.

15 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции на Украине побывали более 20 тысяч чеченских бойцов, 9029 находятся там. Депутаты Европарламента призвали Евросоюз включить в список террористических организаций чеченский 141-й полк "Север", участвовавший в боевых действиях на Украине.

Глава парламента Чечни Магомед Даудов, комментируя слова папы римского, заявил, что "нет ни одного факта военного преступления со стороны представителей наших народов". Он назвал высказывания понтифика, " в чью епархию входят представители большинства народов мира", по национальному вопросу "примитивными", говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале Даудова.

Чеченцы жестоки только по отношению к врагам, заявил председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики (ДУМ ЧР) муфтий Салах Межиев. "Конечно, мы не согласны с папой насчет того, что мы жестоки. Чеченцы жестоки по отношению к врагам и милосердны по отношению к друзьям и к мирному населению", – привело его слова РИА "Новости".

Муфтия призвал понтифика обратиться к литературе, чтобы составить представление о чеченцах. "Я бы посоветовал читать Лермонтова – как он отзывался о чеченцах, о горцах", – приводятся в публикации слова Межиева.

После начала военной операции власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции.

20 сентября глава Чечни сообщил, что более 2000 человек поступили на службу в новое спецподразделение Росгвардии "Ахмат-1", бойцы готовы отправиться на Украину.

Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. В частности, об этом он сообщал 19 ноября и 11 ноября, в обоих случаях не называя числа отправленных бойцов. 19 ноября Кадыров заявил, что добровольцы "уже стали основной движущей силой специальной военной операции". 23 ноября он сообщил, что из аэропорта Грозного в зону проведения военной операции отправилась очередная группа добровольцев.

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