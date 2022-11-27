Азербайджан сообщил о перестрелках в зоне карабахского конфликта

27 ноября 2022, 11:06

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Минувшей ночью подверглись обстрелам позиции азербайджанских военных в Ходжавендском, Физулинском, Тертерском и Агдамском районах. Военнослужащие Азербайджана открыли ответный огонь, сообщило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 октября Азербайджан дважды обвинил Армению в обстреле позиций своих военных. Армянская сторона в ответ также дважды обвинила азербайджанскую сторону в обстрелах.

Позиции военных Азербайджана подверглись минувшей ночью обстрелам, сообщило оборонное ведомство страны.

"С 22.35 26 ноября до 08.37 27 ноября [21.35 мск 25 ноября – 07.37 мск 27 ноября] с перерывами подвергались обстрелам позиции азербайджанской армии в Ходжавендском, Физулинском, Тертерском и Агдамском направлениях", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанскими военными был открыт ответный огонь, отметило ведомство. При этом в сообщении уточняется, что азербайджанские военные были обстреляны с территории, контролируемой властями Нагорного Карабаха.

На 10.00 мск на сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха нет комментариев относительно сообщения Минобороны Азербайджана.

Напомним, в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении, Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.