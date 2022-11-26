Армения второй раз за день обвинила Азербайджан в обстрелах

26 ноября 2022, 22:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции на юго-восточной части границы, сообщило сегодня Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана отвергло эти обвинения.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сегодня заявило, что минувшей ночью азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, военное ведомство Азербайджана отвергло эти обвинения. Также сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что в ночь на 26 ноября армянские военные обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около села Астаф Дашкесанского района, военное ведомство Армении назвало эти сведения несоответствующими действительности.

Минобороны Армении заявило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном. "26 ноября в 21:30 (20.30 мск) подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы. С армянской стороны потерь нет", - сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

По состоянию на 22.00 (21.00 мск) ситуация на передовой относительно стабильная, указано в сообщении.

Военное ведомство Азербайджана отреагировало на это заявление. "Информация об стрельбе подразделениями армии Азербайджана в 21:30 (20.30 мск) 26 ноября из различных видов стрелкового оружия является совершенно ложной", - говорится в сообщении на странице Минобороны Азербайджана в Facebook*.

Напомним, 7 ноября Кремль отреагировал на серию взаимных обвинений Баку и Еревана в обстрелах на границе, напомнив, что лидеры Азербайджана и Армении на встрече с Владимиром Путиным 31 октября договорились решать проблемы мирными способами. Однако и после этого стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах на границе.

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