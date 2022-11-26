Армения отвергла обвинение в обстрелах азербайджанских военных

26 ноября 2022, 17:24

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Информация Минобороны Азербайджана о том, что армянские военные обстреляли армейские позиции на границе, не соответствует действительности, заявило военное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что с 00:05 до 00:20 армянские военные обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около села Астаф Дашкесанского района.

Версия азербайджанской стороны не соответствует действительности, сообщило Минобороны Армении на своем сайте. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения Вооруженных сил Армении 26 ноября в период с 00:05 до 00:20 открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности", - говорится в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Напомним, 7 ноября Кремль отреагировал на серию взаимных обвинений Баку и Еревана в обстрелах на границе, напомнив, что лидеры Азербайджана и Армении на встрече с Владимиром Путиным 31 октября договорились решать проблемы мирными способами. Однако и после этого стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах на границе.

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