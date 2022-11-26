Азербайджан пожаловался на ночные и утренние обстрелы

26 ноября 2022, 15:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелам минувшей ночью, а затем и утром, Азербайджан "принял адекватные ответные меры", сообщило военное ведомство страны.

Как сообщал "Кавказский узел", военное ведомство Армении сегодня заявило, что минувшей ночью азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в восточной части границы. Министерство обороны Азербайджана опровергло эту информацию.

«26 ноября с 00:05 до 00:20 подразделения вооруженных сил Армении с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района», - говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Кроме того, как утверждается в том же сообщении, с 09:25 до 10:10 "члены незаконных армянских вооруженных формирований обстреливали позиции азербайджанской армии на Агдамском и Ходжавендском направлениях".

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, "были приняты адекватные ответные меры", сказано в пресс-релизе.

Минобороны Нагорного Карабаха пока не отреагировало на озвученные Азербайджаном обвинения в утреннем обстреле, на сайте ведомства по состоянию на 15:00 мск нет информации по этому поводу.

На территориях, оставшихся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны 2020 года, присутствуют российские миротворцы. На "Кавказском узле" доступна карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Армия обороны Нагорного Карабаха - название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями.

"Кавказский узел" писал также, что сегодня, по версии Минобороны Азербайджана, азербайджанские военные перехватили разведывательный беспилотник, запущенный с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.