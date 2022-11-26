Азербайджан отверг обвинения в обстреле армянских позиций

26 ноября 2022, 11:04

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Сведения, что азербайджанские военные минувшей ночью обстреляли позиции армянских солдат, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Армении сегодня заявило, что минувшей ночью азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле минувшей ночью азербайджанскими солдатами позиций армянских военных.

"Распространенные армянской стороной сведения о том, что в ночь с 25 на 26 ноября подразделения азербайджанской армии будто бы вели обстрел из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении позиций подразделений вооруженных сил Армении, не соответствуют действительности", – сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении", – подчеркнуло министерство.

Напомним, Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах несмотря на объявленное перемирие.

В ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении, Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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