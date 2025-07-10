Армения не исключила передачу контроля на Зангезурским коридором компании из США

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Армения рассматривает возможность передачи американской компании контроля над Зангезурским коридором, сообщил замглавы МИД страны. Это заявление сделано на фоне встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби, на которой, по данным источников, обсуждался и вопрос коридора.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию. К декабрю 2024 года Армения и Азербайджан согласовали преамбулу, а также 15 из 17 статей проекта мирного договора. Несогласованными оставались пункты относительно воздержания сторон от международных исков друг к другу и отказа от размещения представителей третьих стран на границе.

Армения рассматривает возможность передачи американской компании контроля над Зангезурским коридором, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, комментируя переговоры в Абу-Даби премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Если это полностью соответствует заявленным нами принципам, это может быть реализовано», - привело его слова издание Civic.

Он добавил, что переговоры направлены на подписание мирного соглашения между двумя странами.

Встреча Алиева и Пашиняна продолжалась сегодня более четырех часов. МИД Армении заявил, что лидеры двух стран обсудили "различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений" и отметил "прогресс в процессе делимитации границы". Со схожим заявлением выступил и МИД Азербайджана.

В ходе переговоров обсуждались вопросы делимитации границ, открытия и развития Зангезурского коридора, а также парафирования мирного договора, сообщило сегодня Report.Az.

США подготовили план по Зангезурскому коридору, который начал формироваться во времена администрации Дональда Трампа, и у него две цели: предоставить гарантии безопасности Баку и сохранить суверенитет Армении, сообщило 3 июля JamNews со ссылкой на данные ресурса CaucasusWarReport в X. Этот план полностью исключает Россию из процесса, передавая управление коридором американской коммерческо-логистической компании.

В статье, опубликованной на civilnet.am со ссылкой на аналитика Олесю Вартанян, говорится, что данная модель основана на международных механизмах контроля, ранее разработанных для Южной Осетии и Абхазии. При этом предложенная США модель предполагает, что интересы американского бизнеса играют роль стабилизирующей силы.

"Хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода к экономической интеграции. Развитие этого региона - это возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, нас, Ирана и других стран", - привело 5 июля слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после визита в Баку РИА "Новости".

В январе 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал открытие Зангезурского коридора через Армению в Нахичевань условием открытия границы с Арменией. Ереван никогда не обязывался открыть Зангезурский коридор для связи основной части Азербайджана и Нахичевани, возразил премьер-министр Армении Никол Пашинян и назвал речь Алиева "серьезнейшим ударом по мирному процессу".

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