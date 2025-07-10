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15:22, 10 июля 2025

Армения не исключила передачу контроля на Зангезурским коридором компании из США

Зангезурский коридор. Фото: https://vesti.az/index.php/v-mire/smi-ssa-predlozili-vvesti-amerikanskogo-operatora-dlya-kontrolya-zangezurskogo-koridora-550676

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армения рассматривает возможность передачи американской компании контроля над Зангезурским коридором, сообщил замглавы МИД страны. Это заявление сделано на фоне встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби, на которой, по данным источников, обсуждался и вопрос коридора. 

Как сообщал "Кавказский узел", 13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию. К декабрю 2024 года Армения и Азербайджан согласовали преамбулу, а также 15 из 17 статей проекта мирного договора. Несогласованными оставались пункты относительно воздержания сторон от международных исков друг к другу и отказа от размещения представителей третьих стран на границе.

Армения рассматривает возможность передачи американской компании контроля над Зангезурским коридором, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, комментируя переговоры в Абу-Даби премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Если это полностью соответствует заявленным нами принципам, это может быть реализовано», - привело его слова издание Civic.

Он добавил, что переговоры направлены на подписание мирного соглашения между двумя странами.

Встреча Алиева и Пашиняна продолжалась сегодня более четырех часов. МИД Армении заявил, что лидеры двух стран обсудили "различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений" и отметил "прогресс в процессе делимитации границы". Со схожим заявлением выступил и МИД Азербайджана.

В ходе переговоров обсуждались вопросы делимитации границ, открытия и развития Зангезурского коридора, а также парафирования мирного договора, сообщило сегодня Report.Az.

США подготовили план по Зангезурскому коридору, который начал формироваться во времена администрации Дональда Трампа, и у него две цели: предоставить гарантии безопасности Баку и сохранить суверенитет Армении, сообщило 3 июля JamNews со ссылкой на данные ресурса CaucasusWarReport в X. Этот план полностью исключает Россию из процесса, передавая управление коридором американской коммерческо-логистической компании.

В статье, опубликованной на civilnet.am со ссылкой на аналитика Олесю Вартанян, говорится, что данная модель основана на международных механизмах контроля, ранее разработанных для Южной Осетии и Абхазии. При этом предложенная США модель предполагает, что интересы американского бизнеса играют роль стабилизирующей силы.

"Хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода к экономической интеграции. Развитие этого региона - это возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, нас, Ирана и других стран", - привело 5 июля слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после визита в Баку РИА "Новости".

В январе 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал открытие Зангезурского коридора через Армению в Нахичевань условием открытия границы с Арменией. Ереван никогда не обязывался открыть Зангезурский коридор для связи основной части Азербайджана и Нахичевани, возразил премьер-министр Армении Никол Пашинян и назвал речь Алиева "серьезнейшим ударом по мирному процессу".

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Автор: "Кавказский узел"

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