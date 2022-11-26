Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

26 ноября 2022, 09:22

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Азербайджанские солдаты обстреляли минувшей ночью позиции армянских военных, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", несмотря на объявленное перемирие после сентябрьского обострения на границе, Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, минувшей ночью Баку заявил об обстреле позиций в Кельбаджарском и Агдамском районах.

Азербайджанские военные обстреляли минувшей ночью из стрелкового оружия армянские позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы. Убитых или раненых нет, сообщило сегодня Минобороны Армении.

"Нa 08.30 [07.30 мск] ситуация относительно стабильная", – сказано в сообщении на сайте министерства.

В другом сообщении ведомство заявило, что распространенное ранее азербайджанской стороной сообщение, что будто бы армянские солдаты обстреляли позиции военных Азербайджана в Кельбаджарском и Агдамском районах, не соответствует действительности.

На 09.20 мск на сайте оборонного ведомства Азербайджана нет комментариев относительно сообщения Минобороны Армении об обстреле на границе.

Напомним, в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении, Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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