Баку заявил об обстреле позиций в Кельбаджарском и Агдамском района

26 ноября 2022, 01:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе были обстреляны с территории Армении, а позиции в Агдамском районе - с территории Нагорного Карабаха, где размещены российские миротворцы, сообщило Минобороны Азербайджана. Также Баку вновь упрекнул министерство обороны России в искажении названий населенных пунктов.

Как писал "Кавказский узел", днем 25 ноября министерство обороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в Агдамском и Ходжавендском направлениях с территорий, где размещены российские миротворцы.

Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском районе 25 ноября были обстреляны с территории Армении, сообщило Минобороны Азербайджана. Ведомство также заявило о том, что военные в Нагорном Карабахе обстреляли азербайджанские позиции в Агдамском районе.

«25 ноября с 17:30 (16.30 мск) до 22:32 (21.32 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Истису, Йухары Шорджа (армянское название Верин Шоржа - прим. "Кавказского узла") и Гюнешли Басаркечярского района (Гегаркуникская область Армении – при. «Кавказского узла») с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису, Йеллиджа Кяльбаджарского района и Астаф Дашкесанского района», - сообщила в ночь с 25 на 26 ноября пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Кроме того, далее говорится в пресс-релизе, что «с 14:05 (13.05 по мск) до 20:35 (19.35 по мск) члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района». Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры, говорится в заключение сообщения военного ведомства.

В другом сообщении Минобороны Азербайджана во второй раз за последние двое суток обвинило российский миротворческий контингент в искажении названий населенных пунктов.

Военное ведомство Азербайджана ночью 25 ноября обвинило российский миротворческий контингент в искажении названий населенных пунктов. Протест Баку вызвал информационный бюллетень, опубликованный 24 ноября на сайте российского военного ведомства, в котором утверждалось нарушение режима прекращения огня азербайджанской стороной в районе населенного пункта Магавуз. "Доводим до сведения российской стороны, что официальное название азербайджанского населенного пункта, упомянутого ими как «Магавуз» - Чардаглы. Подразделения азербайджанской армии не нарушали режим прекращения огня и не открывали огонь в этом направлении", - говорится в распространенном в ночь на 25 ноября пресс-релизе Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

«С сожалением отмечаем, что в официальных сообщениях миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованных на официальном интернет-сайте министерства обороны Российской Федерации, названия наших населенных пунктов вновь указаны под вымышленными армянскими топонимами. Так, в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 25 ноября 2022 года маршрут патрулирования отмечен как направление населенных пунктов «Мардакерт» и «Мартуни», - в частности, говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Минобороны Азербайджана «доводит до сведения российской стороны», что «официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых как «Мардакерт» и «Мартуни» - Агдере и Ходжавенд соответственно». «Еще раз призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской республики, правильно отражать в соответствующих сообщениях названия населенных пунктов на территории нашей страны», - говорится в заключение пресс-релиза Минобороны Азербайджана.

На официальном сайте министерства обороны Армении по данным на 00.50 мск сегодня, 26 ноября нет реакции на сообщение азербайджанского ведомства об обстрелах.