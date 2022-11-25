Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах своих позиций в двух районах

25 ноября 2022, 12:55

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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в Агдамском и Ходжавендском направлениях с территорий, где размещены российские миротворцы, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении заявило, что поздно вечером 24 ноября подразделения вооруженных сил Азербайджана вели обстрелы в направлении армянских позиций в восточной части границы. Азербайджан опроверг это сообщение.

Минобороны Азербайджана заявило, что сегодня с 09:55 до 12:10 по местному времени (с 08:55 до 11:10 мск) были обстреляны позиции азербайджанской армии в Агдамском и Ходжавендском направлениях. Обстрелы велись с территорий, где временно размещены российские миротворцы, сообщило военное ведомство на своем сайте.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - сказано в сообщении.

Комментариев относительно этого заявления на сайте Минобороны Армении к 12:40 мск нет.