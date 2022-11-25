25 ноября 2022, 12:55
Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах своих позиций в двух районах
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в Агдамском и Ходжавендском направлениях с территорий, где размещены российские миротворцы, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении заявило, что поздно вечером 24 ноября подразделения вооруженных сил Азербайджана вели обстрелы в направлении армянских позиций в восточной части границы. Азербайджан опроверг это сообщение.
Минобороны Азербайджана заявило, что сегодня с 09:55 до 12:10 по местному времени (с 08:55 до 11:10 мск) были обстреляны позиции азербайджанской армии в Агдамском и Ходжавендском направлениях. Обстрелы велись с территорий, где временно размещены российские миротворцы, сообщило военное ведомство на своем сайте.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - сказано в сообщении.
Комментариев относительно этого заявления на сайте Минобороны Армении к 12:40 мск нет.
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Автор: "Кавказский узел"