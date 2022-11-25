Азербайджан опроверг сообщение об обстреле армянских позиций

25 ноября 2022, 10:16

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Информация об обстреле азербайджанскими военными армянских позиций вечером 24 ноября не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении заявило, что поздно вечером 24 ноября подразделения вооруженных сил Азербайджана вели обстрелы в направлении армянских позиций в восточной части границы.

Азербайджан опроверг сообщение Минобороны Армении. "Распространенная армянской стороной информация о том, что 24 ноября с 21:30 до 22:30 (с 20:30 до 21.30 мск) подразделения азербайджанской армии якобы вели обстрел в направлении позиций подразделений вооруженных сил Армении, не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Баку и Ереван регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Утром 23 ноября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в Кельбаджарском и Дашкесанском районах, а также в направлении города Шуша и Тертерского района. В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что обстрелу подверглись позиции армянских военных в восточной части границы. Кроме того, оно обвинило Азербайджан в ранении солдата.

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