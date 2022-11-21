Приговор Аслану Иритову обжалован в ЕСПЧ

21 ноября 2022, 17:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Судебное разбирательство по делу активиста из Нальчика Аслана Иритова не было справедливым, а приговор ему основан лишь на показаниях полицейских, указали в жалобе в ЕСПЧ юристы.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля Пятый кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор Аслану Иритову и не удовлетворил ее. Заседание длилось минут 10, Иритову даже не дали высказаться, рассказал он "Кавказскому узлу". "Судьи удалились и вышли уже с готовым решением. Такое впечатление, что уже заранее было готово", - сказал Иритов. Ранее, 29 декабря 2021 года, Верховный суд Кабардино-Балкарии также отказался удовлетворить жалобу на приговор.

2 сентября 2021 года Нальчикский горсуд признал Аслана Иритова виновным в применении насилия к сотруднику полиции и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Обвинение просило для него два года колонии, а защита настаивала на полном оправдании. Сам Иритов заявил, что суд проигнорировал показания свидетелей защиты и вынес необъективный приговор.

Центр защиты прав человека "Мемориал" направил в ЕСПЧ жалобу на приговор Аслану Иритову, сообщил сегодня "Мемориал" в своем телеграм-канале "Полный ПЦ 2.0". "Юристы ЦЗПЧ считают, что судебное разбирательство не было справедливым, а приговор строится лишь на показаниях полицейских", - говорится в публикации.

Жалоба была подана 18 ноября, ее подготовил юрист "Мемориала" Жаргал Будаев. "В жалобе указано, что судебное разбирательство в отношении Иритова не было справедливым по смыслу ст. 6 § 1 Конвенции (Право на справедливое судебное разбирательство. – Прим. "Кавказского узла"). Суд неправомерно основал приговор на показаниях заинтересованных свидетелей-полицейских, а заявителя не обеспечил достаточными процессуальными возможностями их опровергнуть… Если единственным прямым доказательством обвинения являются показания полицейских, которые сами участвовали в событиях, суд должен использовать все возможности, чтобы проверить их показания... Ведь в таких ситуациях полицейские напрямую заинтересованы в исходе дела, а также зачастую избегают давать показания против коллег и руководителей", - заявили правозащитники.

Версию о том, что полицейские "были крайне заинтересованы в исходе дела", высказал и Жаргал Будаев. "Взяв за основу столь сомнительные показания в отсутствие других реальных подтверждений вины, суд отклонил ходатайства защиты Иритова о проведении экспертиз видеозаписей произошедшего, которые могли бы их опровергнуть. В этих обстоятельствах мы утверждаем, что Иритов был лишён гарантий справедливого судебного разбирательства", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, 31 октября 2017 года, когда члены некоммерческой организации "Вольный аул" собирались провести митинг, во двор к Аслану Иритову, который возглавлял организацию, явились силовики с предупреждением о недопустимости несогласованной акции. Позднее эксперты подтвердили, что у Беслана Иритова (брата Аслана Иритова) в ходе потасовки с силовиками было сломано ребро, а у супруги Аслана Иритова - палец. Ушибы и ссадины получили также сам Аслан Иритов и его дочь Анжелика.

Согласно первоначальной версии следствия, Аслан Иритов, у которого ампутированы кисти обеих рук, схватил ими за горло сотрудника СОБР и душил его, «сдавливая пальцы рук». По словам защитника Иритова, такая формулировка изначально была во всех материалах уголовного дела, однако ее исправили после того, как очевидная нелепость привлекла внимание журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Иритова: ни земли, ни воли".

Беслана Иритова суд 26 октября 2018 года приговорил к шести месяцам лишения свободы. Этот приговор затем утвердил Верховный суд Кабардино-Балкарии.

В возбуждении уголовного дела против силовиков было отказано четыре раза подряд. Суды в Кабардино-Балкарии, вплоть до Верховного, встали на сторону следствия. Однако Пятый кассационный суд постановил рассмотреть дело заново, после чего Верховный суд Кабардино-Балкарии прекратил производство по жалобе семьи Иритова на отказ расследовать заявление об избиении.

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