Специалисты сочли профанацией идею перевоспитать подростков в чеченском лагере

16 ноября 2022, 13:59

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Кратковременное "военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание" подростков из разных регионов в детском лагере в Чечне не только не даст эффекта, но и может навредить детям, указали педагог Евгений Ямбург и правозащитница Светлана Ганнушкина. Термины "трудновоспитуемые подростки" и "перевоспитание", которые употребил чеченский чиновник, профессиональные психологи стараются не использовать, отметила психолог Татьяна Котова.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября директор департамента министерства по нацполитике Чечни Сурхо Мунаев сообщил, что в Грозный из 15 регионов России приехали "трудновоспитуемые подростки" для участия в военно-патриотической смене для подростков "Силы Кавказа", которую организовали глава Чечни и уполномоченный при президенте России по правам ребенка. Мероприятия запланированы с 13 по 19 ноября в детском оздоровительном лагере в селе Автуры. "Подготовлена обширная программа: спортивные мероприятия, военно-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание... Программа рассчитана на то, чтобы перевоспитать детей и показать им новый смысл жизни и ориентиры", - заявил чиновник.

Идею перевоспитывать детей духовно-нравственными и военно-патриотическими мероприятиями счел абсурдной доктор педагогических наук и заслуженный учитель России, академик РАО Евгений Ямбург. "Это чушь. Из этого ничего не выйдет. Конечно, можно всех построить в колонну по четыре и водить строем, но это не меняет [воспитание детей]", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кратковременные мероприятия такого рода тем более не дадут эффекта, убежден педагог. "Люди непрофессиональные пиарятся на этом. Хотят показать, что что-то значат. Как говорил баснописец Крылов: сапоги должен тачать сапожник, а пироги делать пирожник. Воспитание детей — это дело профессионального сообщества", - отметил Ямбург.

Таких детей воспитывать нужно совершенно по-другому, указал он. "Это долгий путь. Первое: должна быть ранняя медико-психологическая диагностика детей. Второе: самих учителей нужно обучать работе с детьми с разными диагнозами. Иначе будут инцидент типа того, когда учительница заклеила рот скотчем ученику 1-го класса, её дети сняли [на видео], и учительницу уволили. Но у ребёнка синдром гиперактивности, с интеллектом всё нормально, но он своим поведением мешает другим учащимся. Вот с такими детьми необходимо уметь работать. Мало быть историком, физиком, математиком. Надо учителю знать и дефектологию, психологию, медицинские дисциплины. Должен быть новый профстандарт", - пояснил Ямбург.

Применение термина «трудновоспитуемые подростки» педагог счел допустимым, подразумевая под этим как личные отклонения психики, которые могут быть связаны с проблемами физического здоровья ребёнка, так и социальное окружение.

"Это комплексный сложный вопрос. Имеется большое количество детей с серьезными проблемами здоровья… Если раньше в деревнях рожали в семье по 10 детей, и пятеро умирали - был естественный отбор. Теперь естественный отбор преодолён, но наступает «генетическая усталость»: каждое новое поколение слабее предыдущего. Не обязательно, что все физически слабые - дебилы или олигофрены, но когда возникают эксцессы типа «керченского стрелка», то обнаруживаются недиагностированные болезни", - рассказал он.

17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба, в результате погиб 21 человек, более 50 пострадали. Трое погибших были похоронены в Краснодарском крае. Следствие заявило, что атаку устроил студент четвертого курса Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в библиотеке колледжа.

В то же время, по мнению академика, существуют и социальные факторы девиации подросткового поведения. "Вся обстановка в стране невротизирует население. Например, в классах дети вслед за родителями: одни «топят» за [военную операцию на Украине], другие против", - пояснил Ямбург.

В 2005 году был проведен совместный лагерь для ингушских и осетинских детей из Пригородного района, в нем участвовали родители и учителя, и "практически сразу" были видны результаты этого совместного мероприятия, но оно длилось не неделю, а две недели, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

"Наряду с юными ингушами и осетинами были и «трудные подростки» из Москвы и Московской области, где и проводился лагерь. Это удивительный опыт. Хотя вначале уговорить, особенно осетин, на участие в этом лагере было крайне сложно", - рассказала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, мероприятия были организованы, исходя из заранее озвученных пожеланий самих детей, подчеркнула правозащитница. "Кто-то хотел заниматься спортом - и был приглашен тренер. Были двое детей, которые имели серьезные намерения для поступления в МГУ, и по их просьбе был приглашен учитель физики. Кому-то было интересно заниматься художественным творчеством, и так далее. Все были совместно задействованы. И уровень толерантности был на высоте", - отметила Ганнушкина.

Она затруднилась оценить действенность тех мероприятий, что будут проводиться в селе Автуры. "Надо программу смотреть. Не исключено (учитывая, кто будет это проводить), что это может развить агрессивность, а не примирение. Я опасаюсь за детей. Так как занимаюсь людьми, которые бегут из Чечни", - сказала правозащитница.

Сотрудница офиса уполномоченного по правам ребёнка отказалась сообщить корреспонденту "Кавказского узла" подробности проекта в Чечне. "Возможно, это информация для служебного пользования", - пояснила она.

Термин «перевоспитание» большинство профессиональных психологов стараются не использовать, указала кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории когнитивных исследований РАНХиГС Татьяна Котова. "Это понятие стараются не использовать. Поскольку эта позиция - "от взрослого", позиция, что мы знаем, как правильно, и поэтому стараемся форматировать ребёнка в тот образ, который мы видим, - не разделяется сейчас большинством педагогов, психологов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время, по ее мнению, говорить о духовно-нравственном воспитании допустимо. "Формирование нравственных ценностей было всегда, и это важная задача для любого образовательного учреждения и для любой семьи. Может ли в это внести вклад какое-либо военно-патриотическое действие? В этом много тонких моментов. В это включаются личные вкусовые предпочтения", - сказала психолог.

Татьяна Котова уточнила, что не приемлет термин «трудновоспитуемые дети»: по ее мнению, неправильно говорить о личных качествах детей как причине возможных девиаций. "В практике и в исследованиях чаще используется понятие «подростки из группы риска» или из «социально неблагополучных условий». Акцент не на том, что с самим ребёнком, а на условиях, в которых он находится. Это могут и неблагополучные семьи, и детские дома. Потому что детский дом вряд ли можно рассматривать как благополучную среду", - пояснила она.

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