Прокуратура отчиталась о предотвращенном теракте в Адыгее

28 сентября 2019, 06:03

Проверка пропагандировавших насилие в школах групп в соцсетях, прошедшая после трагедии в Керченском политехническом колледже, позволила не допустить теракт, который планировал житель Адыгеи, сообщил представитель надзорного ведомства.

Как писал "Кавказский узел", в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года произошли взрыв и стрельба. В результате погиб 21 человек, более 50 пострадали. Трое погибших были похоронены в Краснодарском крае. После трагедии власти Кубани усилили меры безопасности в учебных заведениях региона. Местные жители рассказали, что обеспокоены за судьбу своих детей в школах.

Проверки соблюдения законодательства по обеспечению безопасности учащихся в образовательных учреждениях пройдут во всех регионах России, заявила 18 октября 2018 года на своем сайте Генпрокуратура.

После трагедии в Керчи была организована проверка групп в соцсетях, пропагандировавших насилие в образовательных учреждениях, передает 27 сентября со ссылкой на начальника управления Генпрокуратуры в Южном федеральном округе Константина Сомова "Интерфакс-Юг".

Выяснилось, что один из пользователей собирался устроить теракт в Адыгее. "Молодой человек планировал совершить террористический акт, этот террористический акт был предотвращен", - цитирует Сомова ТАСС.

Напомним, после стрельбы в колледже следствие заявило, что атаку устроил студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в библиотеке колледжа. Уголовное дело первоначально возбудили по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.