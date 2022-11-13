Пользователи соцсети раскритиковали идею перевоспитать в Чечне подростков из других регионов

13 ноября 2022, 20:40

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Группа трудных подростков из 15 регионов России прибыла в Чечню на "военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание", сообщили в министерстве по нацполитике. Властям Чечни лучше заботиться о воспитании чеченской молодежи, а не пытаться решать не свои проблемы, указали пользователи Instagram*.

В Грозный приехали "трудновоспитуемые подростки" из 15 регионов России для участия в военно-патриотической смене для подростков «Силы Кавказа», это совместный проект главы Чечни и уполномоченного при президенте России по правам ребенка, сообщило ИА "Чечня Сегодня".

Мероприятия для приехавших на перевоспитание подростков будут проходить с 13 по 19 ноября, проинформировал директор департамента министерства по нацполитике Чечни Сурхо Мунаев. "Подготовлена обширная программа: спортивные мероприятия, военно-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание. Ребятам будет очень интересно. Программа рассчитана на то, чтобы перевоспитать детей и показать им новый смысл жизни и ориентиры", - цитирует Мунаева агентство.

Подростков размещают в детском оздоровительном лагере «Горный ключ» в селе Автуры, отмечается в сообщении.

Публикация о приезде в Чечню трудных подростков размещена также в Instagram*-паблике "ЧП/Чечня", насчитывающем 362 тысячи подписчиков. К 20.40 мск под ней опубликовано 56 комментариев, большинство из них на чеченском языке.

Авторы некоторых комментариев на русском языке раскритиковали инициативу властей, пригласивших в Чечню трудных подростков. "Вот как раз их нам и не хватало", - заметила zarina_zolya. "То, что я хотела сказать", - согласилась ra_mag. "Своих не могут воспитать, еще этих хотят", - так воспринял новость dekorativnyy_kamen.

"Это ещё что такое?" – прокомментировал событие mrs.j.777. "Вот теперь они будут воспитаны", - написал rokembo__shishani_086. "Все уедут говорящими на чеченском языке, дон", - пошутил sapin_09. "Уедут с криками "Ахмат сила", - добавил kharooki. "Уедут обрезанными и мусусльманами", - сыронизировал gggg5577.

Пользователи усомнились также в возможности повлиять на воспитание подростков за столь короткое время, как шесть дней.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.