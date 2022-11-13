Беседы на работе обернулись для ростовчанина штрафом за дискредитацию армии

13 ноября 2022, 00:49

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Житель Ростова-на-Дону Игорь Корниенко оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, поводом для штрафа стали пацифистские высказывания на работе.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций стали привлекаться к ответственности по ней. 12 ноября стало известно, что на 30 тысяч рублей оштрафован житель Белореченска Василий Онищенко, который, находясь в отделе полиции, высказал свое мнение по поводу событий на Украине.

Житель Ростова-на-Дону Игорь Корниенко оштрафован на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии, сообщает 12 ноября "ОВД-Инфо"*.

Поводом для штрафа стали публичные пацифистские высказывания на работе. Решение о штрафе вынес Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону.

В судебном акте, опубликованном на сайте суда 12 ноября, указано, что Корниенко "неоднократно в присутствии персонала <...> публично негативно высказывали по поводу ситуации на территории Украины, публично выражал свое недовольство по поводу использования в специальной военной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины, чем дискредитировал использование Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Отмечается, что Корниенко "вину признает, раскаивается, просил назначить минимальное наказание".

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