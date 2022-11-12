12 ноября 2022, 03:46

Житель Кубани оштрафован за пацифистское высказывание

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Василий Онищенко из Белореченска, находясь в отделе полиции, высказал свое мнение по поводу событий на Украине. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций стали привлекаться к ответственности по ней. 9 ноября Адлерский суд в Сочи оштрафовал местного жителя Тиграна Никогосяна по упомянутой статье.

В Белореченске суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Василия Онищенко по статье о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ), пишет 11 ноября "ОВД-Инфо"*.

Административный протокол против Онищенко был составлен после его пацифистских высказываний в октябре. Свое мнение о происходящем на Украине кубанец высказал, находясь в отделе полиции.

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* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд признал законным арест краснодарца за пацифистскую акцию", "Житель Горячего Ключа оштрафован на 30 тысяч за комментарий в соцсети", "Житель Сириуса оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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