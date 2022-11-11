Проступок Копылкова актуализировал вопрос отношения к россиянам в Грузии

11 ноября 2022, 21:21

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В Грузии нет устойчивой тенденции к русофобии, а единичные конфликты происходят на почве вызывающего поведения россиян, отметили грузинские политологи, комментируя извинения Павла Копылкова за оскорбления Грузии.

Как писал "Кавказский узел", гражданин России Павел Копылков, задержанный 6 ноября в центре Тбилиси за оскорбления в адрес Грузии и грузин, пообещал покинуть страну. Тбилисский городской суд оштрафовал его за мелкое хулиганство и неповиновение полицейскому, хотя эти статьи предусматривают более жесткое наказание - административный арест. Грузинские оппозиционеры потребовали выслать россиянина из страны, заявив, что он приходится сыном российскому олигарху из близкого окружения Владимира Путина.

Копылкову вменили обвинение по административной, а не уголовной статье, указал представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека", адвокат Гела Николаишвили."Обвинение Копылкову могли предъявить и по Уголовному кодексу, в котором есть статья "хулиганство", предусматривающая срок заключения до трех лет за оскорбление и проявления неуважения к обществу, вместе с насилием или угрозой насилия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, так как в действиях россиянина не было элемента насилия или угроз, а оскорбления были безадресными, обвинение предъявили по административной статье.

В стране, как таковой русофобии нет, однако сами россияне своим поведением настраивают местное общество против себя, указал руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. Он привел в пример случай, когда находясь в кафе с дочерью, обратился на грузинском языке к женщине приняв ее за грузинку, которая в ответ удивилась, почему с ней не говорят на русском языке. "Многие россияне считают, что мы с ними обязаны общаться на русском языке. Порой своим поведением россияне сами создают повод для отрицательного к ним отношения. Отдыхая на море, я стал свидетелем, как россияне громко включили русские песни, в ответ я включил гимн Украины", - сказал Читадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Часть россиян, находящихся в Грузии, говорит о своей аполитичности, но при этом поддерживают проведение военной спецоперации в Украине. Есть и те, кто ведет себя в Грузии, "как хозяева, считая себя представителями большой страны и им никто ничего не посмеет сказать, поскольку в этом случае Россия накажет Грузию", добавил Читадзе.

В Грузии нет устойчивых тенденций русофобии, согласился координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе. "Скорее всего, русофобские заявления – часть какой-то политической конъюнктуры со стороны оппозиционных сил и их союзников из гражданского общества, которые хотят это использовать в политических целях. В социальных сетях распространяются видеоролики с неподобающим поведением россиян в вирусном порядке, но вопрос в том насколько часто это происходит. У отдельных групп населения это может вызвать антирусские настроения, но это еще не сформировалось в устойчивые тенденции. Если бы это было так, то мы бы увидели в Грузии какие-то организованные кампании, но этого нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Анджапаридзе привел в пример визит в Грузию российской телеведущей Ксении Бородиной, который вызвал отрицательную реакцию в обществе в связи с ее предшествующим посещением Абхазии.

Российская телеведущая Ксения Бородина отдыхала в Тбилиси, не скрывая, что ранее посещала Абхазию без разрешения центральных властей Грузии. По словам Бородиной на границе с Грузией ее ничего не спрашивали, более того, "приветливо встретили". Она добавила, что не в курсе действующего в Грузии закона «Об оккупированных территориях", сообщило 4 ноября издание "Новости Грузии".

Вопрос русофобии был активизирован оппозиционной партией "Единое национальное движение", которая стала педалировать на эту тему, воспользовавшись вопросом отторжения территорий Абхазии и Южной Осетии, указала руководитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе. "Отрицательное отношение к россиянам вызвано исключительно их поведением. У самих грузин изначально нет такого отношения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что оппозиционная партия "Лело" 2 августа потребовала ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии, при этом срок туристической визы не должен превышать 30 дней. 12 августа "Единое национальное движение" заявило, что необходимо ограничить срок пребывания российских туристов в Грузии до месяца, обязать на границе подтверждать, что признают территориальную целостность Грузии, а также ограничить покупку недвижимости и возможности вести предпринимательскую деятельность. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе возразил, что в стране осталось не более 10% приехавших за полгода россиян, а руководство Грузии не видит необходимости пересматривать действующий визовый режим с Россией. Неконтролируемый поток российских граждан угрожает безопасности и экономике Грузии, поскольку неизвестно, какие цели они преследуют, приехав в страну, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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