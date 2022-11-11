Россиянин Копылков объяснил оскорбление Грузии нервным срывом

11 ноября 2022, 05:39

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Гражданин России, оштрафованный в Тбилиси за публичные нецензурные оскорбления Грузии и грузин, пообещал в интервью местному изданию, что покинет страну.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября в центре Тбилиси полицейские задержали гражданина России, который выкрикивал оскорбления в адрес Грузии и грузин. Тбилисский городской суд оштрафовал его за мелкое хулиганство и неповиновение полицейскому, хотя эти статьи предусматривают более жесткое наказание - административный арест. Грузинские оппозиционеры потребовали выслать россиянина из страны, заявив, что он приходится сыном российскому олигарху из близкого окружения Владимира Путина.

Павел Копылков, оскорблявший Грузию и ее граждан в центре Тбилиси, дал интервью изданию "Netgazeti", пытаясь извиниться за свою выходку. Мотивы своего публичного выступления он внятно объяснить не смог.

"Хочу извиниться, я абсолютно не имел ввиду то, что говорил. Я так никогда не думал, не думаю и сейчас. Рациональную причину назвать не могу. У меня был нервный срыв и я просто хотел сделать что-то очень плохое. Сделал первую ужасную вещь, которая пришла в голову", - приводит издание слова россиянина.

Копылков сообщил журналистам, что бывал в Грузии наездами с 2021 года, с апреля этого года живет в стране, но после инцидента решил уехать. Он также назвал сумму штрафа, который ему назначил суд - 3 тысячи лари (примерно 1107 долларов США).

Подробную информацию о личности участника скандального инцидента в центре Тбилиси опубликовал днем 7 ноября сооснователь международного волонтерского сообщества "ImformNapalm" Ираклий Комахидзе в Facebook*. 29-летний москвич Павел Копылков, по данным Комахидзе, в Грузии представлял бизнес-интересы своего отца - влиятельного бизнесмена, связанного с Кремлем, который заинтересован "перенаправить некоторые свои активы за пределы России".

В интервью Копылков подтвердил правдивость обнародованных активистами сведений о его семейных связях, но отказался говорить о бизнесе отца, сославшись на свою неосведомленность. Он утверждает, что собирался работать в сфере сельского хозяйства в Кахетии и реализовать в Грузии некий «театральный проект».

Последняя открытая для всех пользователей публикация на странице Павла Копылкова в Facebook* датирована 1 ноября, этим постом Копылков декларирует, что "общества не существует".

Предыдущая публикация от 1 ноября содержит обращение к друзьям на английском языке - Копылков разыскивал среди знакомых военных экспертов или людей, которые были в армии. "Мне нужно поговорить с кем-то, кто понимает военную тактику на базовом уровне для одного антивоенного проекта", - говорится в посте.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.