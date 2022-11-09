Оппозиция потребовала выдворить из Грузии сына российского олигарха

09 ноября 2022, 01:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Молодой человек, которого задержали в центре Тбилиси за публичные оскорбления грузин и Грузии, приходится сыном российскому олигарху из близкого окружения Владимира Путина, заявил лидер "Единого национального движения" Ника Мелия, возмутившись, что задержанного отпустили через несколько часов. Лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия потребовал выслать россиянина из страны.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября в центре Тбилиси полицейские задержали гражданина России, который выкрикивал оскорбления в адрес Грузии и грузин. Пользователей соцсети удивило, что на выходку мужчины никак не реагировали прохожие.

Молодого человека, задержанного за публичные оскорбления Грузии и грузин, оштрафовали. Такое решение принял Тбилисский городской суд, пишет 8 ноября "Радио Тависуплеба".

Мужчина был обвинен по двум административным статьям - 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неповиновение сотруднику полиции). Обе статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 суток, но суд назначил ему лишь штраф.

Руководитель оппозиционной партии "Единой национальное движение" Ника Мелия провел 8 ноября специальный брифинг, на котором рассказал об инциденте с гражданином России, оскорбившем Грузию и грузин, сообщает "Грузия-онлайн".

По словам Мелии, задержанный молодой человек - сын российского олигарха. "Полиция арестовала его только за мелкое хулиганство, да и то на фоне общественного возмущения. Сегодня он уже на свободе, он покинул изолятор через несколько часов после ареста", - заявил оппозиционер.

Мелия потребовал от министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури объяснить, как семья российского олигарха оказалась в Грузии. Причем председатель "ЕНД" особо акцентировал внимание, что, по его данным, отец молодого человека - "русский олигарх, близкий к Путину и Сечину", связанный с российским военно-промышленным комплексом.

Лидер другой оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия считает, что гражданина России следует выдворить из страны. "Речь идет не о наказании, о том, как долго в тюрьме будут сидеть и так далее. Речь идет о том, почему такой гражданин находится в Грузии. Когда человек так поступает, он, помимо того, что оскорбляет нашу страну, наше общество, представляет угрозу общественному порядку. В любой момент такие действия могут привести к инциденту", - приводит его слова "Пирвели".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.