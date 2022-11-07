Представитель ЛГБТ заявил о нападении в Тбилиси

07 ноября 2022, 08:02

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Несовершеннолетний житель Тбилиси, который позиционирует себя как представитель ЛГБТ, заявил, что пассажиры автобуса набросились на него за расстегнутую куртку, а один из них ударил его. Полиция Грузии отчиталась о возбуждении уголовного дела о насилии.

По жалобе жителя Тбилиси о нападении на него в автобусе начато расследование по статье о насилии, информировало 6 ноября Netgazeti.ge со cсылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Сам 17-летний житель Тбилиси 6 ноября разместил в Facebook* запись, в которой пожаловался, что на него напали на почве гомофобии. Он также также прикрепил ролик, на кадрах которого показан салон автобуса и пассажиры. Один из мужчин активно жестикулирует и эмоционально говорит на грузинском языке человеку, снимающему видео. Ролик длится 34 секунды.

"Этот мужчина напал на меня в автобусе из-за моей куртки. Он спросил меня: "Почему ты носишь ее с расстегнутыми пуговицами". "Какое тебе дело, во что я одет", – сказал я, и мы начали спорить", – написал он в частности.

По его словам, позже мужчина ударил его. А затем его начали оскорблять и другие пассажиры. Молодой человек позвонил в полицию, но там сначала отказались оправлять патруль. Затем дежурный все-таки отправил экипаж, который не прибыл в указанное место. "Экипаж должен был прибыть в Дидубе, но они не приехали вовремя, и автобус уехал вперед. Потом водитель остановил автобус на Церетели, 126,и мы ждали полицию", – отметил житель Тбилиси.

"Это война против свободных людей и меньшинств. Это нападение на гомофобной почве. Помните, мы победим", – добавил он.

На 08.05 мск 7 ноября эта запись на странице несовершеннолетнего жителя Тбилиси в Facebook*, на которую подписаны 3,2 тысячи пользователей, набрала 316 отметок с реакцией пользователей и 205 комментариев.

В статусе на его странице в Facebook* на английском языке указано: "я квир, и я здесь".

"Кавказский узел" также писал, что с 1 по 5 июля 2021 года в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля 2021 года противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля 2021 года в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля 2021 года, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями.

Позже опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политики заявили, что силовикам были известны потенциальные места беспорядков во время ЛГБТ-акции 5 июля 2021 года, но они не стали их предотвращать. Власти Грузии использовали радикалов, чтобы разобраться с оппонентами, нападения были организованы для срыва Евроатлантической интеграции. Для защиты участников "Тбилиси прайда" 5 июля 2021 года были мобилизованы около 3,2 тысячи силовиков, но масштабы контракции были столь велики, что избежать столкновений не удалось, пояснил 7 июля 2021 года замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.