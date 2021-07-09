Четыре противника ЛГБТ арестованы за нападения на журналистов в Тбилиси

09 июля 2021, 16:38

Суд избрал сегодня меру пресечения четверым обвиняемым в применении насилия и препятствовании профессиональной деятельности журналистов в ходе акций противников проведения гей-парада 5-6 июля в Тбилиси. Никто из обвиняемых не признал вину.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля полицейские в Тбилиси задержали более 100 человек за административные правонарушения во время акции противников проведения гей-парада. Из них к 7 июля 68 были освобождены под расписку о невыезде, 32 находились в изоляторе временного содержания, а два человека были задержаны по уголовным делам: один - за нападение на оператора холдинга "Палитра ньюс", другой - за порчу машины патрульной полиции. 8 июля прокуратура сообщила, что еще пяти задержанным предъявлены обвинения в нападениях на журналистов, а общее число обвиняемых достигло восьми. Потерпевшими по делу признаны 25 человек, в том числе 19 сотрудников СМИ. 8 июля суд поместил под стражу Зазу Чааву, Зазу Мчедлидзе и Мурада Девларишвили, обвиняемых в нападении на журналистов во время акций протеста против гей-парада в Тбилиси.

С 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями.

Судья Тбилисского городского суда Роман Хорава поместил под арест четырех человек, задержанных за нападение на журналистов. Судья до вынесения приговора осудил события 5 июля, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир телекомпании "Формула".

"Все это полная темнота, дикость и позор. Вот оценка того, что там происходило. Я принимаю решение от имени Грузии. Ваши действия содержат крайнюю опасность, высокую угрозу и риск совершения нового преступления. Я полностью согласен с обвинением и удовлетворяю ходатайство прокуратуры", - перевел слова судьи корреспондент "Кавказского узла".

Журналисты предоставили следствию видеоматериалы, личности нападавших на представителей СМИ устанавливаются, сообщила прокурор Тамар Якобидзе. Защита требовала выпустить обвиняемых под залог в размере 2000-5000 лари (635-1590 долларов США). Адвокат задержанных утверждал, что его подзащитные не совершали никаких противоправных действий и тут же признался, что не смотрел кадры, на которых видно, как его подзащитные избивают журналистов. Никто из обвиняемых вину не признал, следует из трансляции.

По информации следствия, двое задержанных, Торнике Давлашеридзе и Акакий Накашидзе, в офисе движения "Сирцхвилия" напали на журналиста и оператора телекомпании "Пирвели". Еще двое задержанных, Темур Хараули и Илья Кебадзе, напали на оператора "Мтавари архи" при выполнении служебных обязанностей у парламента, на проспекте Руставели. Расследование ведется по статьям о насилии и создании помех в профессиональной деятельности журналистам. Пострадавшими признаны 29 журналистов, ожидается, что их число будет расти. В отношении обвиняемых ведутся следственные действия, и не исключено, что вопрос об ответственности других лиц будет поставлен, проинформировало следствие.

Напомним, силовикам были известны потенциальные места беспорядков во время ЛГБТ-акции 5 июля, но они не стали их предотвращать. Власти Грузии использовали радикалов, чтобы разобраться с оппонентами, нападения были организованы для срыва Евроатлантической интеграции, предположили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политики. Для защиты участников "Тбилиси прайда" 5 июля были мобилизованы около 3,2 тысячи силовиков, но масштабы контракции были столь велики, что избежать столкновений не удалось, пояснил 7 июля замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.