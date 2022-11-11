Манский пояснил "Кавказскому узлу" причины стагнации современного кино

11 ноября 2022, 18:20

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Президент фестиваля документального кино «Артдокфест» Виталий Манский в интервью "Кавказскому узлу" рассказал о причинах своей эмиграции из России и о том, почему считает консервативным кино Южного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", с 9 по 13 ноября в Ереване проходит выездная сессия фестиваля документального кино "Эхо "Артдокфеста". Она стала третьей выездной сессией "Артдокфеста" в странах СНГ, в ее программу вошли 10 документальных фильмов. Открыл фестиваль показ 100-минутного фильма Виталия Манского "Горбачев. Рай".

Очные показы фестиваля документального кино "Артдокфест" были приостановлены в России после того, как 31 марта организатора фестиваля Виталия Манского облили краской у входа в кинотеатр "Октябрь". Документальные ленты, среди которых были три фильма о жителях Северного Кавказа, показали зрителям, купившим билеты на показы, в онлайн-режиме.

Традиционность стала тормозом развития кино Южного Кавказа

Выездная сессия "Эхо "Артдокфеста"" в Ереване посвящена памяти Мананы Асламазян, которая, практически своими руками создала все региональное телевидение, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" кинорежиссер и продюсер, президент Международного фестиваля документального кино «Артдокфест» Виталий Манский. "Она сделала индустрию регионального телевидения, она дала регионам право голоса. А также внесла вклад в создание независимого документального кино, фестивального движения", - отметил кинорежиссер.

Кино Южного Кавказа "увязло в традиционности" и консерватизме, считает "Я очень мало вижу прогрессивных картин, развивающих киноязык, пространство форм проявления авторского, и это говорит об одном: мы являемся свидетелями набухания и вероятного прорыва новых волн из этого региона. Художник не может находиться в состоянии стагнации, он должен развиваться", - сказал Виталий Манский.

Манский связал с отсутствием творческой свободы свой отъезд из России

Он рассказал, что родился во Львове, с 18 лет жил в России, где и произошло его становление как режиссера, но в марте 2014 года эмигрировал в Латвию. Свой отъезд из России Манский связал, в частности, с усилением в России цензуры и творческой несвободой. "Начались процессы, которые привели к гонениям и окончательному свертыванию свобод в России. Что повлекло за собой цензуру и прочее-прочее", - сказал он.

По словам Виталия Манского, он не ожидал, что в России против него возбудят уголовное дело и объявят его в федеральный розыск. "Уголовное преследование стало неприятным сюрпризом, в чем-то и обидным, потому что я, в конце концов, достаточно много сделал для России. Но, может, я это делал для другой России, не той, которая существует сейчас. Может, с Россией, которая сейчас существует, у меня нет общих точек соприкосновения", - сказал режиссер.

Виталия Манского объявили в федеральный розыск, ранее против него возбудили уголовное дело о клевете после слов о том, что на организации Московского международного кинофестиваля (ММКФ) «воруется не меньше 85% бюджета». Уголовное дело возбуждено по заявлению режиссера Никиты Михалкова, который является президентом ММКФ, сообщил 6 сентября "Коммерсант".

Режиссер уверен, что не Михалков стал инициатором уголовного преследования, и уголовное дело - событие из того же ряда, что и нападения на «Артдокфесте». "Конечно же, власти скажут, что это не их рук дело, что это неизвестные люди нападают, врываются в зал показов, распыляют химикаты. Мол, полиция приезжает пресечь эти действия. Но приезжает в центр города через полтора часа после события, хотя находится в [полицейском] автобусе с самого утра у здания", – сказал он.

В 2021 году Виталий Манский также подвергся нападению в день закрытия "Артдокфеста". Перед этим фестиваль вынужденно отменил премьерные показы двух фильмов о Кавказе: картину "Тихий голос" о судьбе чеченского гея сняли с показа в связи с угрозами, а фильм "Доазув" ("Граница") о протестах в Ингушетии – из-за отсутствия прокатного удостоверения Минкульта.

"Артдокфест" с 2014 года полностью финансируется организаторами, подчеркнул Манский. "В принципе, я не беру у государства деньги, более того, я привожу в страну деньги. Я всю свою жизнь занимался тем, что приводил в Россию деньги. Приводил в Россию людей, фильмы, занимался гуманитарным, а также индустриальным развитием. В принципе, то же самое я делаю и в Латвии. Но в Латвии меня за это благодарят, уважают, помогают и поддерживают, потому что это свободная страна", - рассказал директор кинофестиваля.

Напомним, фестиваль "Артдокфест" был учрежден в России в 2007 году. В нем участвуют документальные фильмы всех жанров и направлений со всего мира на русском языке. В последние два года "Артдокфест" не проводился в России из-за ограничений и запретов. Организаторы "Артдокфеста" отдают предпочтение выездным показам и сессиям в постсоветских странах, где "много вызовов, сложных трансформаций и высока ценность свободного высказывания", отмечается в описании фестиваля.

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