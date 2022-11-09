Тырныауз. Фото: Тырник. https://ru.wikipedia.org

09 ноября 2022, 13:53

Поставщик воды в Тырныаузе уличен в завышении тарифов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водоснабжающая компания после вмешательства прокуратуры пересчитала начисленную жителям Тырныауза плату, уменьшив ее в общей сумме на 2,4 миллиона рублей.

По данным прокуратуры, при начислении платы за оказываемые услуги организация необоснованно применяла повышающий коэффициент на водоотведение, а также допускала ошибки в применении норматива потребления коммунальной услуги.

В результате прокурорского вмешательства водоснабжающая компания устранила нарушения. Главе организации было внесено представление, в результате начисленная жителям плата была пересчитана и уменьшена в общей сложности на сумму свыше 2,4 млн рублей, сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2020 года жители станицы Котляревская в Кабардино-Балкарии жаловались на работу частной компании, занимающейся водоснабжением в населенном пункте, на завышенные платежи и штрафы. Депутат местного самоуправления подтвердила, что водоснабжающая организация предъявляет жителям станицы завышенные счета и налагает необоснованные штрафы. Жалоба была передана в правоохранительные органы.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители поселка в Кабардино-Балкарии пожаловались на проблемы с горячей водой", "Жители Нижнего Чегема потребовали самороспуска местных депутатов", "Жители Кабардино-Балкарии раскритиковали местных чиновников за проблемы с водой".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 ноября 2022, 13:29

  • Два добровольца из Дагестана погибли на Украине

    На Украине погибли добровольцы из Казбековского района Султан-Мажит Эсенбаев и Магомед Эмеев, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 246 уроженцев Дагестана.

09 ноября 2022, 12:56

09 ноября 2022, 12:40

09 ноября 2022, 12:09

09 ноября 2022, 11:56

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи