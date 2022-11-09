Поставщик воды в Тырныаузе уличен в завышении тарифов

09 ноября 2022, 13:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водоснабжающая компания после вмешательства прокуратуры пересчитала начисленную жителям Тырныауза плату, уменьшив ее в общей сумме на 2,4 миллиона рублей.

По данным прокуратуры, при начислении платы за оказываемые услуги организация необоснованно применяла повышающий коэффициент на водоотведение, а также допускала ошибки в применении норматива потребления коммунальной услуги.

В результате прокурорского вмешательства водоснабжающая компания устранила нарушения. Главе организации было внесено представление, в результате начисленная жителям плата была пересчитана и уменьшена в общей сложности на сумму свыше 2,4 млн рублей, сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2020 года жители станицы Котляревская в Кабардино-Балкарии жаловались на работу частной компании, занимающейся водоснабжением в населенном пункте, на завышенные платежи и штрафы. Депутат местного самоуправления подтвердила, что водоснабжающая организация предъявляет жителям станицы завышенные счета и налагает необоснованные штрафы. Жалоба была передана в правоохранительные органы.

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