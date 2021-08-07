Жители Нижнего Чегема потребовали самороспуска местных депутатов

07 августа 2021, 12:47

Депутаты Нижнего Чегема за время своей работы не решили проблем в селе с водоснабжением, дорогами, уличным освещением и отсутствием транспортного сообщения с Нальчиком, в связи с чем должны объявить о самороспуске, заявили жители села в коллективном обращении.

Нижнечегемцы указали на ряд проблем в селе

Инициативная группа жителей селения Нижний Чегем Чегемского района Кабардино-Балкарии обратилась в Территориальную избирательную комиссию района (ТИК), Центризбирком республики и в республиканское отделение партии "Единая Россия" с письмом (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в котором пожаловалась на плохую работу депутатов местного самоуправления.

В письме высказывается мнение, что депутатский корпус сельского поселения Нижний Чегем должен быть досрочно распущен в связи с тем, что весь прошедший срок депутатства бездействовал, не решив ни одной проблемы жителей села. Жители рекомендовали не принимать от действующих депутатов заявления на предстоящих выборах и не регистрировать их в качестве кандидатов. "В селении есть неравнодушные граждане, которые смогут решать проблемы села", – сказано в письме.

Житель Нижнего Чегема Жамбулат Эттеев рассказал, что в селе длительное время не решаются социальные проблемы. "В частности, весьма плохо обстоят дела с водоснабжением. Половина села вообще не получает воду, а во второй половине, куда вода течет самотеком, жители время от времени обнаруживают части тел лягушек. Водозабор открытый, полуразрушенный, никем не охраняется, несмотря на то, что это стратегический объект. Не ремонтируются дороги внутри села, особенно сложно сельчанам ехать к своим сенокосным угодьям. Не освещаются улицы селения. Нет прямого транспортного сообщения с Нальчиком, которое давало бы возможность нижнечегемцам утром выехать на работу, а вечером вернуться домой", – рассказал Эттеев корреспонденту "Кавказского узла".

Также, по его словам, не получают достаточного внимания от местной власти многодетные и малоимущие семьи. В этой ситуации попытка депутатов избраться на новый срок выглядит как насмешка над жителями Нижнего Чегема, подчеркнул он.

Ситуацию прокомментировал руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Хаким Кучмезов. "К сожалению, проблемы, которые поднимают жители села Нижний Чегем, можно отнести практически к любому селу республики. На днях в ходе прямой линии Главы КБР Казбека Кокова основной темой обращений жителей в прямом эфире были именно проблемы ЖКХ, в том числе и те, о которых говорят жители Нижнего Чегема. Здесь надо четко понимать, что корень всех проблем в селах КБР – это практически полное отсутствие у местных администраций каких либо полномочий", – сказал Кучмезов корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что в Бюджетном кодексе России такое понятие, как "бюджет села", отсутствует. "Поэтому перспективы сел в плане развития практически не просматриваются. Пока не вернут муниципалитетам самостоятельность, ни на какое решение проблем можно не рассчитывать", – подчеркнул руководитель реготделения "Яблока".

"Что касается выдвижения группы кандидатов, к которым у сельчан есть претензии, хотелось бы спросить, а кто им мешает проголосовать против партии, выдвинувшей этих кандидатов? К тому же есть другие партии, также выдвинувшие свои списки", – добавил он.

Кучмезов напомнил, что процедура выдвижения, регистрации списка кандидатов определяется Федеральным законодательством и вряд ли недовольство сельчан, даже если оно справедливое и обоснованное, будет принято во внимание. Любое нарушение процедуры регистрации кандидатов восстановит суд. "Кто мешал сельчанам заранее озаботиться формированием альтернативных кандидатов от 14 партий, допущенных к выборам? То есть претензии у нижнечегемцев должны быть прежде всего к самим себе", – завил Кучмезов.

"Пусть собирают общее собрание жителей, проводят общественные слушания и принимают поправки и изменения в Устав муниципального образования. Иначе никак", – подытожил он.

Авторы письма указали на махинации чиновника с зарплатой подчиненного

В своем письме жители Нижнего Чегема также указали на уголовное дело против бывшего главы местной администрации. "Полномочия бывшего главы местной администрации сельского поселения Нижний Чегем Конакова Ильяса Алиевича досрочно прекращены. Основанием послужило уголовное преступление, совершенное Конаковым на посту главы местной администрации селения Нижний Чегем (приговор от 03.06.2021 года)".

Из приговора Чегемского районного суда от 3 июня в отношении Конакова (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") следует, что бывший чиновник с января 2020 года по март 2021 года вносил заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы о том, что водитель администрации исполняет свои трудовые обязанности. Между тем водитель на работу не выходил и обязанности водителя, предусмотренные должностной инструкцией и трудовым договором, не исполнял. Однако при этом ему начислялась заработная плата в установленном порядке.

Конакову было предъявлено обвинение о служебном подлоге, и он был уволен. Чиновник вину признал, раскаялся, заключил досудебное соглашение и был приговорен судом к штрафу в 40 тысяч рублей, следует из приговора.

Сельчане указали, что несмотря на уголовное дело, бывший глава села и прочие депутаты местного самоуправления вновь выдвигают свои кандидатуры. За бывшим главой есть и другие правонарушения, по которым правоохранительными органами пока не принято процессуального решения, рассказал Жамбулат Эттеев.