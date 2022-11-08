08 ноября 2022, 07:28

Предложение перейти на московское время вызвало критику астраханцев

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Петиция на сайте Change.org с предложением перевести Астраханскую область на московское время вызвало реакцию в соцсетях. Комментаторы сочли это предложение неуместной инициативой, полагая, что очередной переход в иной часовой пояс не приведет ни к чему хорошему, но обернется лишними хлопотами.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 января 2016 года Госдума перевела Астраханскую область из соответствующей московскому времени третьей часовой зоны (UTC +3) в четвертую часовую зону (UTC +4).

Астраханка Вера Ерохина разместила на сайте Change.org петицию, в которой призвала местных жителей голосовать за переход на московское время, сообщило 7 ноября онлайн-издание Astrakhan.su.

Эта петиция была размещена на сайте Change.org 7 ноября, и на 07.10 мск 8 ноября она набрала 45 голосов. "Начиная с 2016 года, Астраханская область живёт не по своему астрономическому времени. Аргументы о том, что рано светает и рано наступает закат, не являются научным обоснованием для перевода часов. Астраханская область всегда жила по своему астрономическому времени, пока в 2016 году её не перевели в другой часовой пояс. Таким образом, уже на протяжении 6 лет наблюдается рассинхронизация между часовыми ритмами жителей региона и установленным временем", – сказано в петиции.

"Перевод часов на час вперёд также вызвал огромное неудобство при общении с родственниками из других регионов. Даже с соседним городом – Волгоградом. Давайте вернём жителям области украденный час, вернёмся в московский часовой пояс", – предложила Ерохина в тексте петиции.

Запись о том, что в интернете появилась петиция о переходе Астрахани на московское время, была размещена 7 ноября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online", на которую подписаны почти 178 тысяч пользователей. На 07.10 мск 8 ноября эта публикация набрала 283 отметки с реакцией пользователей и 183 комментария. Некоторые их авторы поддержали предложение Веры Ерохиной.

"Требую вернуть московское время. Неудобно учиться на онлайн-курсах! Занятия идут до 23.00-00.00 по астраханскому времени", – написала Zenobia Queen.

"Я за московское время. Подписала", – отметила Софья Мамедова.

Однако большая часть комментаторов раскритиковала предложение о переходе на московское время. "Зачем? Где Москва, а где Астрахань, я не хочу восход солнца в 4 утра. Я – против", – заявила Наталья Каширская.

"Конечно, не стоит менять. Люди привыкли, настроили быт. Зачем этот хаос?" – спросила Светлана Мельникова.

"Мы, астраханцы должны жить так, как жили, и живем. А Вера Ерохина не должна решать за всех", – заявил пользователь Dominic Toretto.

"Ага, чтобы в три часа ночи летом светло было?" – задалась вопросом Елена Ширяева.

"Не надо менять! Мы уже за эти годы, по этому времени жить привыкли! Поменяют, и опять привыкать", – отметила Любовь Фроленко.

"Мы живём по своему часовому поясу. Всё нормально. Плохо было, когда мы с московским временем жили: в 8 утра встаёшь, а уже пекло", – подчеркнул Александра Стрелец.

"Какой перевод часов? Оставьте время в покое, пусть власть займется другими проблемами, их в городе и без того полно", – считает Али Миро.

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Примечание:

"Депутаты Астраханской области предложили сменить в регионе часовой пояс". "Астраханские депутаты попросили Госдуму о возврате региона к летнему времени", "Госдума одобрила во втором чтении изменение времени в Астраханской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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