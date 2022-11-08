Путин сменил прокурора в Чечне

Президент России Владимир Путин назначил прокурором Чеченской Республики Арсана Адаева, следует из указа, опубликованном 7 ноября на портале правовой информации. "Назначить на пятилетний срок Адаева Арсана Ахмедовича прокурором Чеченской Республики", - говорится в указе, который вступает в силу со дня подписания, 7 ноября.

Арсан Адаев родился в 1976 году в Урус-Мартане. Получил юридическое образование в Ставропольском государственном университете. В органах прокуратуры работает с 2003 года. С 2011 года замещал должность прокурора Гудермесского района Чеченской Республики. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 22 марта 2021 года назначен новый прокурор Грозненского района Чеченской Республики, сообщило издание "Грозный Информ" 25 марта 2021 года.

Кандидатуру Адаева на пост прокурора обсуждал Совет Федерации, она была внесена президентом России, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас 28 октября.

Информации о том, какой пост займет бывший прокурор Шарпудди Абдул-Кадыров к 0.15 мск 8 ноября не поступало. Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале к этому же времени не прокомментирован назначение Адаева на пост прокурора республики.

Шарпудди Абдул-Кадыров родился в 1965 году в селе Новая Жизнь (Гелдаган) Шалинского района. В 1986 году, после демобилизации из армии, поступил в Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского. С 1990 года, окончив институт с отличием, работает в органах прокуратуры, начав с должности стажера. В Ачхой Мартановском районе работал следователем, старшим следователем, помощником, старшим помощником, заместителем прокурора и прокурором. С 2001 года исполнял обязанности Ачхой-Мартановского межрайонного прокурора, а с сентября 2007 года по декабрь 2008 года занимал должность заместителя прокурора республики. 29 декабря 2008 года назначен на должность первого заместителя прокурора Чеченской Республики, указано на сайте прокуратуры Чечни.

В январе-сентябре текущего года меньше всего преступлений было зарегистрировано в Чечне, лидерами рейтинга также стали Ингушетия и Дагестан, следует из рейтинга, составленного 31 октября РИА "Новости".

Статистика преступности по Чечне вызывает сомнения, указал ранее автор блога на "Кавказском узле" "Чечня Инсайд"."Уровень преступности среди граждан в регионе никогда не был таким высоким, как в среднем по стране. В Чечне, и это подтверждает статистика, среди жителей ─ меньше, чем в целом по стране, практикуются кражи, разбойные нападения, грабежи, убийства и прочие бытовые преступления. Но статистика, которую приводит прокуратура учитывает только зарегистрированные преступления. Но есть довольно значительное число преступлений, которые ни МВД, ни ФСБ, ни Следственный комитет, ни прокуратура по Чечне не регистрируют. Это преступления, которые совершаются в основном представителями власти и сотрудниками российских силовых структур против гражданского населения республики", - говорится в публикации "Что не так в статистике преступлений от прокурора Абдул-Кадырова".

Автор блога указал, что если бы регистрировались незаконные задержания силовиками жителей республики, которые по сути являются похищениями, а также случаи незаконного лишения свободы на неопределенный срок, без регистрации задержания, применения пыток и других действий, которые подпадают под разные статьиуголовные статьи, то статистика была бы бы иной.

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, была 20 января увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный. 1 февраля ее обвинили в нападении на силовика, 20 июня стало известно, что дело Мусаевой поступило в суд. 7 сентября Ленинский райсуд Грозного продлил срок ареста Мусаевой на три месяца, до 12 декабря.

В частности, после того как жена бывшего федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева была увезена чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода, уполномоченный по правам человека в России татьяна Москалькова обращалась к прокурору Чечни с просьбой провести проверку. Однако надзорное ведомство в Грозном не нашло нарушений в действиях силовиков, которые принудительно забрали Зарему Мусаеву из ее дома в Нижнем Новгороде, сообщил 15 марта "Комитет против пыток"*.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.