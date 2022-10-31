Чечня стала лидером рейтинга с наименьшим количеством зарегистрированных преступлений

31 октября 2022, 02:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Меньше всего преступлений в январе-сентябре текущего года было зарегистрировано в Чечне, лидерами рейтинга также стали Ингушетия и Дагестан. Антилидером рейтинга среди регионов Юга России стала Волгоградская область.

Как писал "Кавказский узел", по данным за первые восемь месяцев текущего года больше всего преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, было совершено в Кабардино-Балкарии. Их удельный вес составил 16,9%. В десятке антилидеров также Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия, Чечня и Карачаево-Черкесия.

РИА "Новости" опубликовало сегодня, 31 октября рейтинг регионов России по уровню преступности.

За основу рейтинга взяты данные МВД России по количеству преступлений, зарегистрированных в январе-сентябре 2022 года на 10 тысяч жителей. Отдельно в рейтинге учитывается количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных за тот же период.

Среди регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов наиболее количество преступлений было совершено в Волгоградской области (51 место) - 113,2 на 10 тысяч жителей. На 44 месте Ростовская область, где за указанный период было выявлено 104,8 преступлений на 10 тысяч жителей, на 43 - Краснодарский край (104,6 преступлений), на 40 месте - Астраханская область (101,9 преступлений), на 28 месте - Ставропольский край (91,1 преступлений), на 22 месте - Северная Осетия (89,3 преступлений), на 11 - Калмыкия (79,7 преступлений), на 9 - Карачаево-Черкесия (75,1 преступлений), на 7 месте - Адыгея (72,2 преступлений).

Наименьшее число преступлений за указанный период было выявлено в республиках Северного Кавказа. Кабардино-Балкария на пятом месте (67,9 преступлений), Дагестан - на третьем месте (36,6 преступлений), Ингушетия - на втором месте (32,9 преступлений) и Чечня на первом месте (12,5 преступлений).

Больше всего преступлений, по данным рейтинга, было совершено в Амурской области (161,8). Она же является антилидером рейтинга по числу тяжких и особо тяжких преступлений. Их было совершено 43 на 10 тысяч населения.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.