Республики Северного Кавказа стали антилидерами рейтинга по наркопреступлениям

02 октября 2022, 07:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За первые восемь месяцев текущего года в Кабардино-Балкарии удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, составил 16,9%. Это первое место среди всех регионов России. В десятке антилидеров также Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия, Чечня и Карачаево-Черкесия, сообщило МВД России.

Министерство внутренних дел Российской Федерации опубликовало 1 октября отчет о состоянии преступности в России за январь-август 2022 года.

В отчете, среди прочего, приводятся данные по количеству преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ. Согласно данным за восемь месяцев текущего года, всего в России зарегистрировано 120 559 таких преступлений, их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 2,3%.

Больше всего наркопреступлений было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии. На республику приходится 16,9% таких преступлений, совершенных за указанный период в России. На втором месте Северная Осетия, где удельный вес преступлений, связанных с наркотиками, составил 16,3%, на третьем - Дагестан (15,4%), на четвертом Ингушетия (15,1%), на пятом - Чечня (14,7%). В десятке регионов с наибольшим удельным весом также Карачаево-Черкесия (13,1%).

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2021 года журналистка из Прохладного Назиля Канеева пожаловалась, что местные полицейские отказались возбуждать уголовное дело по жалобе на деятельность наркодилеров.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.