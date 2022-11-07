Жительница Калмыкии заподозрена в дискредитации армии

07 ноября 2022, 20:56

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Силовики в Элисте составили протокол на местную жительницу Булгун Бембееву, которая провела одиночный пикет против мобилизации калмыков.

Жительница Элисты Булгун Бембеева заподозрена в дискредитации армии, административный протокол в отношении нее поступил в Элистинский городской суд, сообщил сегодня Telegram-канал "ОВД-Инфо"*

Бембеева 23 октября на территории "Аллеи героев" провела одиночный пикет с плакатом против мобилизации и военной операции на Украине. Юрист Санал Убушиев пояснил, что жительница Элисты просто выражала свое мнение, поэтому не согласна с предъявленным обвинением, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

Как следует из карточки дела на сайте Элистинского городского суда, дело в отношении и Бембеевой передано судье, заседание пока не назначено.

"Кавказский узел" также писал, что в Элистинский городской суд переданы административные дела Сяхи Булхачиновой, Заяны Бочеевой и Елены Надышевой, обвиненных в дискредитации российской армии. 28 и 29 октября они вышли в Элисте на одиночные пикеты против мобилизации малых народов.

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