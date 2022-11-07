Анна Колмагорцева назвала штрафы за публикации ударом по бюджету семьи

07 ноября 2022, 18:25

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Суд в Сочи оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Анну Колмагорцеву, посчитав видеоролик в ее Telegram-канале дискредитирующим армию. Колмагорцева указала, что назначенные ей два штрафа за публикации почти вчетверо превысили ее месячный доход.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября суд в Сочи во второй раз попытался рассмотреть дело Анны Колмагорцевой о дискредитации военных, но отложил заседание, чтобы полицейские смогли представить доказательства правонарушения. Сама Колмагорцева предположила, что Telegram-канал, в котором был опубликован видеоролик, ставший поводом для административного дела, был взломан, поскольку в момент публикации она болела и спала. По ее словам, о публикации ролика она узнала от полицейских, после чего оперативно удалила и ролик, и канал. При составлении протокола полицейский убедился, что ролик удален, отметила Анна Колмагорцева.

В июне суд в Сочи назначил Анне Колмагорцевой 15 тысяч рублей штрафа, признав ее виновной в злоупотреблении свободой массовой информации за интервью с координатором движения "Гражданская инициатива" Владимиром Атаманчуком о ситуации на Украине.

Сегодня суд оштрафовал Анну Колмагорцеву на 30 тысяч рублей, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница суда. "Суд Центрального района Сочи под председательством судьи Валерия Бутяева, вынес решение в отношении Анны Колмагорцевой по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, признал ее виновной и оштрафовал на 30 000 рублей", - сказала она.

Сотрудник полиции на заседание не пришел, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Анна Колмагорцева. "К сожалению, майор Андреев, который составил протокол на меня, и которого мы очень ждали, тем более что судья удовлетворил наше ходатайство о его присутствии, так и не пришёл", - сообщила она.

По ее словам, полицейский "прислал какие то материалы, которые полностью копировали предыдущие материалы и которые уже есть в деле". "Там в дополнение был только листочек о том, что телеграм-канал уже отсутствует и его уже нет. Не было поэтому никакой возможности задать вопросы майору Андрееву: где результаты проверки относительно взлома моего аккаунта? В общем, ничего этого не было. Судья вынес постановление, ожидаемое вполне", - сказала Анна Колмагорцева.

Теперь, с учетом предыдущего штрафа, блогер должна заплатить уже 45 тысяч рублей, хотя ее доход составляет 12 тысяч рублей в месяц, посетовала Колмагорцева. "У меня единственный доход - пенсия по потере кормильца. Около 12 тысяч рублей. Ребенку 8 лет. А мой долг по решениям судов составил уже 45 000 рублей", - сказала она.

Сегодня же в Хостинском райсуде прошло заседание по иску депутата Виктора Теплякова, но его отложили на 30 ноября, добавила Анна Колмагорцева.

Депутат заксобрания Кубани Виктор Тепляков подал иск к Колмагорцевой как частное лицо. Поводом для иска стал видеоролик, опубликованный 26 мая на Youtube-канале* блогера. В видеоролике основатели и арендаторы популярных маршрутов Сочинского нацпарка рассказывали о том, как их лишили не только бизнеса, но и имущества. Депутат заявил, что изложенные в видеоролике сведения не соответствуют действительности, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию

Суд признал Колмагорцеву виновной "в совершении того, что она не совершала и не нарушала", считает ее адвокат Сергей Костюк. "Мы считаем это решение незаконным и необоснованным и подлежащим отмене. Хотя бы потому даже, не вдаваясь в подробности нашей позиции и несмотря на то, что сам судья удовлетворил наше ходатайство о вызове сотрудников полиции, в том числе майора Андреева и никто из них не пришел без причины, судья вместо отложения дела или вынесения предостережения за неявку просто рассмотрел дело без них", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Если судья удовлетворил ходатайство, значит, он также считает его важным для разрешения дела, пояснил Костюк. "Именно суд должен заниматься вопросом уведомления сторон и обеспечения их явки в суд, в том числе с использованием такого механизма, как привод. Но судья почему-то устранился от этого и не стал их вызывать. Это очень странно, поэтому считаем, что всё это незаконно. И, конечно, мы будем всё это обжаловать", - сказал защитник.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.