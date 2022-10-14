Суд привлек предпринимателей к спору депутата с блогером в Сочи

14 октября 2022, 02:29

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Хостинский суд согласился сделать третьей стороной в иске депутата Законодательного собрания Краснодарского края Виктора Теплякова к сочинскому блогеру Анне Колмагорцевой участников видеоролика, сведения в котором парламентарий требует признать недействительными.

В Хостинском райсуде Сочи 13 октября начался над блогером Анной Колмагорцевой, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Тепляков подал иск к блогеру как частное лицо. Поводом для иска, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", стал видеоролик «Маршруты нацпарка. Кто наложил на них лапу?», опубликованный 26 мая на Youtube-канале* "С открытым забралом".

В видеоролике «Маршруты нацпарка. Кто наложил на них лапу?» предприниматели заявляют о том, что их лишили бизнеса. «Основатели и арендаторы популярных маршрутов Сочинского национального парка рассказывают о том, как они стали бывшими и в чьих интересах руководство нацпарка лишило их не только бизнеса, но и имущества», - указано в аннотации к видеоролику. Youtube-канал "Сочинская Коммуна" насчитывает 5,68 тысяч подписчиков. По данным на 2.00 мск 14 октября ролик набрал 52 комментария, 136 отметок "нравится" и 2,8 тысячи просмотров.

Иск Теплякова изложен на шести листах. Он заявил, изложенные в видеоролике сведения не соответствуют действительности, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Тепляков потребовал обязать Колмагорцеву опровергнуть их, удалить видеорепортаж, выплатить компенсацию за «моральный вред и нравственные страдания», которые оценил в 300 000 рублей, следует из иска.

Адвокат Сергей Костюк рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на заседании суда присутствовал представитель Виктора Теплякова. Адвокат отметил, что «суд удовлетворил ходатайство и привлек в качестве третьих лиц троих участников видеоролика, которые высказывали в ролике свою позицию и рассказывали о ситуации, в которой оказались».

В суде корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что второе заседание по иску Теплякова намечено на 7 ноября.

Анна Колмагорцева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что с июня 2020 года ведет свой видеоблог «С открытым забралом» на Youtube-канале*, к ней обращаются люди, которые рассказывают свои истории, просят придать их огласке. "Мой телефон указан под каждым роликом. В любом споре всегда две стороны. Две правды. Я всегда открыта для диалога с любым из участников конфликта и готова предоставить это слово всем сторонам. Но получается так, что минуя возможность предоставленную ФЗ «О СМИ», а именно право на опровержение, реплику, ответное видеообращение, некоторые недовольные чьими-то высказываниями в моих роликах сразу идут в суд", - сказала она.

Колмагорцева также рассказала, что блог «Сочинская коммуна» на Youtube-канале* она ведет с Вахтангом Езугбая с 2018 года.

Лидер общественного движения "Сочинская коммуна" Вахтанг Езугбая был арестован 24 мая 2020 года по подозрению в вымогательстве у предпринимателя. 12 июня 2020 года суд арестовал по этому же делу юриста движения Николая Щербакова. Накануне у Щербакова и редактора видеоблога "Сочинской коммуны" Анны Колмагорцевой прошли обыски, были изъяты компьютерная техника, телефоны и жесткие диски. 8 сентября суд признал виновными по делу о вымогательстве Езугбаю и Щербакова и приговорил их к четырем годам и пяти с половиной годам заключения соответственно. Редактор Youtube-канала движения "Сочинская коммуна" Анна Колмагорцева сообщила, что Езугбаю и юриста Щербакова задержали спустя несколько дней после публикации видеоролика о проблемах горожан из-за строительства торгового центра. Езугбая признал вину, чтобы получить менее суровый приговор и пораньше выйти на свободу, считает она.

По словам блогера, суды отнимают у нее силы, время, средства и не решают конфликт, а лишь усугубляют его.

"Люди, которые вложились в своей бизнес, его действительно лишились. И сейчас ведется расследование в рамках уголовного дела в отношении руководства Сочинского национального парка о превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательству", - рассказала блогер, комментируя претензии к ней депутата.

Возбуждено уголовное дело отношении должностных лиц Сочинского национального парка о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (часть 1 статьи 169 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), сообщила 22 апреля прокуратура Краснодарского края. По данным прокуратуры, предприниматель обратился к руководству нацпарка с заявлением о заключении договора на обслуживание одного из туристических маршрутов, прошел необходимые конкурсные процедуры и был признан победителем. Однако, полагает надзорное ведомство, "должностные лица Сочинского национального парка подделали результаты конкурса и незаконно отказали предпринимателю в заключении указанного договора".

Колмагорцева сказала, что 14 октября у нее состоится процесс в суде Центрального района Сочи по делу о дискредитации армии.

В Центральный суд Сочи 14 сентября поступило административное дело Анны Колмагорцевой. Он обвинена в дискредитации российских военных за репост видео в Telegram-канале.

Бывшая сотрудница нацпарка Елена Бокачева, которая выступила в опубликованном Колмагорцевой видеоролике, рассказала, что обратиться блогеру ее вынудила ситуация в сочинском национальном парке, где она видела много злоупотреблений. «Я неоднократно обращалась с заявлениями в правоохранительные органы, однако реакции не было, поэтому, я решила, что меня быстрее услышат, сели я выскажу свое мнение публично", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями Теплякова относительно иска к блогеру "Кавказский узел" пока не располагает.

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