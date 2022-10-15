Сочинский блогер заявила о взломе аккаунта в Telegram

15 октября 2022, 03:27

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Телеграм-канал "С открытым забралом", на котором был опубликован ставший причиной возбуждения административного дела о дискредитации российской армии, был взломан, рассказал блогер Анна Колмагорцева. По ее словам, она оперативно удалила ролик и канал.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября суд в Сочи согласился сделать третьей стороной в иске депутата Законодательного собрания Краснодарского края Виктора Теплякова к сочинскому блогеру Анне Колмагорцевой участников видеоролика, сведения в котором парламентарий требует признать недействительными.

14 октября Сочинский районный суд во второй раз пытался рассмотреть дело о дискредитации армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) в отношении журналиста Анны Колмагорцевой.

«Полиция оказалась не в состоянии представить доказательства правонарушения Анной Колмагорцевой, в результате чего суд предоставил полиции очередной шанс представить эти доказательства», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Костюк.

В протоколе от 31 августа 2022 года (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла») силовики указали, что Колмагорцева разместила на канале "С открытым забралом" ролик, в котором присутствуют сведения о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Анна Колмагорцева написала в протоколе, что с ним «не согласна». И на отдельном листе ею было дано объяснение, в котором сказано: «На общественных началах я занимаюсь журналисткой деятельностью. Для реализации этой деятельности я являюсь администратором каналов «С открытым забралом» и «Сочинская коммуна», которые размещены на интернет ресурсах «Ютуб», «Яндекс Дзен» и до 31 августа 2022 года в «Телеграм». Тематика этих каналов является освещение общественных проблем г. Сочи. Доступ в редактировании и публикации видеороликов в этом канале имеется только у меня. По крайней мере, я так считала, так как не являюсь специалистом в интернет-технологиях. У посетителей канала имелась возможность оставлять свои комментарии. Выложенные ролики одновременно дублируются на трех каналах. А именно ютуб, яндекс-дзен и телеграм (который не пользуется популярностью)".

По ее словам, о том, что 27 августа в телеграм-канале "С открытым забралом" был опубликован упомянутый ролик, ей стало известно 30 августа от полицейских. "От них же мне стало известно, что содержание ролика указывает на дискредитацию Вооруженных Сил РФ. По данному факту хочу указать, что подобный ролик я не выставляла. Предполагаю, что мой телеграм-канал могли взломать неизвестные. В этой связи после осведомления меня о публикации подобного ролика, 30 августа 2022 я удалила телеграм-каналы «С открытым забралом» и «Сочинская коммуна». Содержания указанного видеоролика мне не знакомо, поскольку его я не смотрела. В указанное время публикации 27 августа в 13 часов 14 минут я с симптомами вирусного заболевания «ковид-19» спала дома после высокой температуры»,- пояснила Колмагорцева.

Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что протокол все равно был составлен - теперь уже по факту несуществующего ролика и телеграм-канала. Колмагорцева еще раз заявила, что действительно не помнит, чтобы размешала этот ролик, и в момент его публикации она болела.

Адвокат журналистки Сергей Костюк также придерживается мнения, что аккаунт Колмагорцевой был взломан. «Поэтому мы заявили в суде ходатайство, чтобы полицейский <...>, который обнаружил данный ролик, доказал в суде, что именно Анна Колмагорцева разместила его на своем аккаунте в телеграмм канале. Специалисты способны это установить экспертным путем - с какого телефона, с какого места заходили в аккаунт в указанное им в протоколе время», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он предположил, что именно это ходатайство стало поводом для переноса заседания.

Анна Колмагорцева также рассказала, что ранее уже была оштрафована по административной статье за распространение информации, дискредитирующей армию РФ, и на ней уже висит штраф в 30 тысяч рублей, который она сейчас обжалует. Именно поэтому она стала более избирательна и осторожна в публикациях в соцсетях и на своих каналах и не могла сделать эту публикацию во вред себе, зная и понимая, что все ее каналы тщательно анализируются.

Напомним, что лидер общественного движения "Сочинская коммуна" Вахтанг Езугбая был арестован 24 мая 2020 года по подозрению в вымогательстве у предпринимателя. 12 июня 2020 года суд арестовал по этому же делу юриста движения Николая Щербакова. Накануне у Щербакова и редактора видеоблога "Сочинской коммуны" Анны Колмагорцевой прошли обыски, были изъяты компьютерная техника, телефоны и жесткие диски. 8 сентября суд признал виновными по делу о вымогательстве Езугбаю и Щербакова и приговорил их к четырем годам и пяти с половиной годам заключения соответственно. Редактор Youtube-канала движения "Сочинская коммуна" Анна Колмагорцева сообщила, что Езугбаю и юриста Щербакова задержали спустя несколько дней после публикации видеоролика о проблемах горожан из-за строительства торгового центра. Езугбая признал вину, чтобы получить менее суровый приговор и пораньше выйти на свободу, считает она.

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