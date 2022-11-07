Объявление о сдаче дома. фото: vedtver.ru

07 ноября 2022, 05:27

Республики Северного Кавказа стали аутсайдерами рейтинга доступности аренды жилья

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Кабардино-Балкарии лишь 15,7% семей из четырех человек могут позволить себе аренду двухкомнатной квартиры, регион занимает последнее место в рейтинге доступности аренды жилья. В хвосте рейтинга также оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", по итогам сентября текущего года Каспийск стал лидером среди городов России по росту стоимости краткосрочной аренды жилья. Цены здесь выросли в четыре раза по сравнению с сентябрем прошлого года. В числе лидером также Архыз, где цены выросли в три раза.

РИА "Новости" сегодня, 7 ноября обнародовало рейтинг регионов России по доступности аренды жилья. В основе рейтинга - доли семей из четырех человек, которые могут позволить себе арендовать типовую двухкомнатную квартиру, а также семейный доход, который необходим для оплаты аренды и повседневных доходов. Рейтинг составлен по данным Росстата.

Среди регионов Юга России больше всего семей (38,1%), которые могут позволить себе арендовать жилье - в Волгоградской области. Она занимает 36 место рейтинга.

Адыгея - на 52 месте (позволить себе арендовать жилье могут 34,2% семей), Астраханская область - на 53 месте (33,9% семей), Ставропольский край - на 55 месте (33,1% семей), Ростовская область - на 57 месте (32,9% семей), Краснодарский край - на 71 месте (26,9% семей), Калмыкия - на 72 месте (26,3% семей), Северная Осетия - на 76 месте (23,8% семей), Карачаево-Черкесия - на 78 месте (21,7% семей), Дагестан - на 80 месте (20,1% семей).

Последние места рейтинга заняли республики Северного Кавказа. На 83 месте Ингушетия (19,3% семей могут арендовать квартиру), Чечня - на 84 месте (17% семей) и на 85, последнем месте - Кабардино-Балкария (15,4% семей).

Лидером рейтинга с довольно серьезным отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 69,6% семей могут позволить себе арендовать типовую "двушку".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Курорты Северного Кавказа" отчитались о росте числа туристов", "Туризм на Кавказе нельзя развивать без экологов, подчеркивают эксперты", "Приток туристов в Сочи вырос в высокий сезон".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 ноября 2022, 06:24

07 ноября 2022, 04:28

07 ноября 2022, 03:29

07 ноября 2022, 02:30

07 ноября 2022, 01:31

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи