Республики Северного Кавказа стали аутсайдерами рейтинга доступности аренды жилья

07 ноября 2022, 05:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Кабардино-Балкарии лишь 15,7% семей из четырех человек могут позволить себе аренду двухкомнатной квартиры, регион занимает последнее место в рейтинге доступности аренды жилья. В хвосте рейтинга также оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", по итогам сентября текущего года Каспийск стал лидером среди городов России по росту стоимости краткосрочной аренды жилья. Цены здесь выросли в четыре раза по сравнению с сентябрем прошлого года. В числе лидером также Архыз, где цены выросли в три раза.

РИА "Новости" сегодня, 7 ноября обнародовало рейтинг регионов России по доступности аренды жилья. В основе рейтинга - доли семей из четырех человек, которые могут позволить себе арендовать типовую двухкомнатную квартиру, а также семейный доход, который необходим для оплаты аренды и повседневных доходов. Рейтинг составлен по данным Росстата.

Среди регионов Юга России больше всего семей (38,1%), которые могут позволить себе арендовать жилье - в Волгоградской области. Она занимает 36 место рейтинга.

Адыгея - на 52 месте (позволить себе арендовать жилье могут 34,2% семей), Астраханская область - на 53 месте (33,9% семей), Ставропольский край - на 55 месте (33,1% семей), Ростовская область - на 57 месте (32,9% семей), Краснодарский край - на 71 месте (26,9% семей), Калмыкия - на 72 месте (26,3% семей), Северная Осетия - на 76 месте (23,8% семей), Карачаево-Черкесия - на 78 месте (21,7% семей), Дагестан - на 80 месте (20,1% семей).

Последние места рейтинга заняли республики Северного Кавказа. На 83 месте Ингушетия (19,3% семей могут арендовать квартиру), Чечня - на 84 месте (17% семей) и на 85, последнем месте - Кабардино-Балкария (15,4% семей).

Лидером рейтинга с довольно серьезным отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 69,6% семей могут позволить себе арендовать типовую "двушку".

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