Каспийск и Архыз стали лидерами по росту цен на краткосрочную аренду жилья

23 октября 2022, 12:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В сентябре цены на краткосрочную аренду жилья в дагестанском городе Каспийск, по сравнению с сентябрем прошлого года, выросли в четыре раза. А цены в Архызе, который расположен в Карачаево-Черкесии, увеличились более чем в три раза. Города заняли первое и второе места в рейтинге роста цен на аренду жилья.

По итогам сентября текущего года Каспийск стал лидером среди городов России, в которых больше всего выросла стоимость краткосрочной аренды жилья. В сентябре, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в Каспийске цены выросли в более чем четыре раза. Средняя цена аренды жилья в Каспийске в сентября составляла шесть тысяч рублей в сутки, передал 22 октября Telegram-канал "Экономика Дагестана" со ссылкой на "Авито Недвижимость".

На втором месте находится расположенный в Карачаево-Черкесии Архыз, где спрос на краткосрочную аренду жилья вырос более чем в три раза. Стоимость аренды жилья на сутки в этом городе в сентябре в среднем составляла четыре тысячи рублей.

Еще один дагестанский город – Дербент, оказался на третьем месте. Спрос на жилье в нем вырос в 2,6 раза. Арендовать дом в Дербенте в сентябре можно было за 3,5 тысячи рублей, информировало РБК со ссылкой на "Авито Недвижимость".

Существенной рост цен на аренду жилья в сентябре также показали Махачкала (в 2,2 раза, шесть тысяч рублей), Сочи (почти в 2 раза, 4990 рублей), Минеральные Воды (в 1,9 раза, 1,8 тысячи рублей) и Пятигорск (рост в 1,8 раза, три тысячи рублей).

Напомним, что, по данным Росстата, самыми дешевыми городами России по стоимости наиболее распространенных товаров и услуг в 2021 году стала Назрань и другие города Ингушетии.

"Кавказский узел" также писал, что 7 февраля республики Северного Кавказа стали аутсайдерами рейтинга по вкладам населения.

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