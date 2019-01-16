"Курорты Северного Кавказа" отчитались о росте числа туристов

16 января 2019, 06:16

Количество туристов, побывавших на курортах Северного Кавказа на новогодних праздниках, выросло на 20 процентов по сравнению с данными за этот период в прошлом году.

Как писал "Кавказский узел", Минтуризма Чечни заявило о более тысяче туристов, посетивших горнолыжный курорт "Ведучи" за первые шесть дней этого года, сотрудник курорта и местные жители поставили эту цифру под сомнение. О росте турпотока свыше 10 процентов на горнолыжный курорт "Эльбрус" во время новогодних праздников сообщили власти Кабардино-Балкарии, пользователи соцсети пожаловались на огромные очереди на канатную дорогу.

С 1 по 8 января курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии посетили около 42,5 тысячи гостей, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии — 48,5 тысячи туристов, курорт "Ведучи" в Чечне - порядка полутора тысяч гостей, сообщила 15 января компания "Курорты Северного Кавказа" на своем сайте. Число туристов выросло примерно на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении.

"С учетом последних дней прошлого года туристический поток на курорты превысил 100 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Хасана Тимижева.

Напомним, горный курорт "Ведучи" был открыт в конце января 2018 года. Из-за недостаточной высоты снежного покрова власти Чечни тогда организовали туда масштабную доставку снега. По данным властей, за первые три месяца курорт посетили около 17 тысяч туристов, однако местные жители подвергли эти цифры сомнению. Приэльбрусье – зимний курорт Кабардино-Балкарии, пользуется большой популярностью среди любителей горнолыжного спорта. В декабре 2015 года на Эльбрусе была открытая третья очередь канатной дороги от станции "Мир" до станции "Гарабаши", высшая точка подъема которой составляет 3847 метров. Курорт "Архыз Ski" в Карачаево-Черкесии был открыт в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная поляна — работают три канатные дороги, открыты 14 километров трасс разного уровня сложности, говорится на сайте курорта.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана. Высота западной вершины - 5642 м, восточной - 5621 м. Они разделены седловиной 5200 м и отстоят друг от друга примерно на три километра. Наряду с другими пятитысячниками Большого Кавказа он привлекает внимание альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". С информацией о курортах и достопримечательностях Кавказа можно ознакомиться на специальной тематической странице "Туризм", а также в соответствующем тематическом разделе "Справочника".