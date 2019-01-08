Отчет властей об успехе курорта "Ведучи" вызвал скепсис в Чечне

08 января 2019, 12:29

За первые шесть дней года горнолыжный курорт "Ведучи" посетили более тысячи туристов, сообщили в Минтуризма Чечни. Эту цифру поставили под сомнение сотрудник курорта и местные жители.

Как писал "Кавказский узел", со 2 января на всесезонном курорте "Ведучи" в Итум-Калинском районе открыт горнолыжный сезон. Из-за нехватки снега на основной трассе курорта используются снежные пушки. Наплыва туристов на курорте не наблюдается, рассказали местные жители.

Горный курорт "Ведучи" был открыт в конце января 2018 года. Из-за недостаточной высоты снежного покрова власти Чечни тогда организовали масштабную доставку снега на курорт. За первые три месяца курорт, по данным властей, посетили около 17 тысяч туристов, но местные жители подвергли эти цифры сомнению.

За первые шесть дней января курорт «Ведучи» посетили более тысячи туристов, сообщил 7 января корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минтуризма Чечни. "В их числе и жители различных районов республики, гости из соседних регионов и центральной части России. Туристы в основном проводят экскурсии в окрестностях курорта, катаются на канатной дороге, а дети и подростки имеют возможность пользоваться учебным склоном для катания на лыжах и сноубордах. В большинстве своем посетители курорта проводят на курорте световой день, но есть и те, кто останавливается в отеле «Эдельвейс» на несколько дней", - сказал он.

Сотрудник курорта подверг сомнению данные о посещаемости "Ведучи". "В гостинице «Эдельвейс» у нас 86 номеров, но не было такого момента, чтобы они все были заняты", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник "Ведучи" на условиях анонимности.

Посетитель "Ведучи" Магомед также отметил немногочисленность туристов на курорте. "Ездил с другом на «Ведучи», провели день. На дороге канатной покатались, пешком походили по окрестностям. Туристы там были, но несколько десятков человек. Может, когда трассы откроют для катания на лыжах и сноубордах, людей станет больше", - рассказал он.

Местные жители также поделились с корреспондентом "Кавказского узла" сомнениями в заявленном властями числе туристов.

"Еще нет возможности полноценно кататься на лыжах, действует только детский учебный склон, а взрослые трассы еще только покрывают искусственным снегом", - сказал житель Итум-Кале Рамзан.

"Я не замечал большого количества машин или автобусов с туристами в последние дни, как и потока легковых машин. Посетители есть, но их пока что немного", - рассказал житель Шатойского района Зайнди.

Комментариями от представителей администрации "Ведучи" относительно посещаемости курорта "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что строительство инфраструктуры "Ведучи" компания "Курорты Северного Кавказа" начала в июле 2017 года. До конца 2025 года в строительство курорта планируется вложить 16 миллиардов рублей. На курорте предусмотрены 19 трасс общей протяженностью 46 километров и пропускной способностью 12 тысяч лыжников в час.