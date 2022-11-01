01 ноября 2022, 13:36

Жительница Чечни наказана за песни Тимура Муцураева

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Суд в Чечне признал местную жительницу Халимат Эскиеву виновной в распространении экстремистских материалов за публикацию в соцсети видеоклипов на песни Тимура Муцураева.

По данным следствия, Эскиева разместила у себя на странице в социальной сети две видеозаписи с песнями, которые были признаны экстремистскими. Обе записи были доступны один день, 6 сентября этого года.

В суде Халимат Эскиева признала вину и раскаялась, пояснив, что не знала об экстремистском характере песен Муцураева. Ей назначен штраф в размере одной тысячи рублей, пишет издание "Кавказ.Реалии"*.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в сентябре суд оштрафовал на 1000 рублей жителя Астраханской области Бекхана Муцураева за публикацию в соцсети композиции барда Тимура Муцураева.

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*  включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд в Волгограде не нашел экстремизма в песне "Про ислам"", "Штраф за легальную песню Муцураева дополнил атмосферу бесправия в Чечне", "Ученые рассказали о связи русского языка и постсоветского джихадизма на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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