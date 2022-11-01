Жительница Чечни наказана за песни Тимура Муцураева

01 ноября 2022, 13:36

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Суд в Чечне признал местную жительницу Халимат Эскиеву виновной в распространении экстремистских материалов за публикацию в соцсети видеоклипов на песни Тимура Муцураева.

По данным следствия, Эскиева разместила у себя на странице в социальной сети две видеозаписи с песнями, которые были признаны экстремистскими. Обе записи были доступны один день, 6 сентября этого года.

В суде Халимат Эскиева признала вину и раскаялась, пояснив, что не знала об экстремистском характере песен Муцураева. Ей назначен штраф в размере одной тысячи рублей, пишет издание "Кавказ.Реалии"*.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в сентябре суд оштрафовал на 1000 рублей жителя Астраханской области Бекхана Муцураева за публикацию в соцсети композиции барда Тимура Муцураева.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.