Суд в Волгограде не нашел экстремизма в песне "Про ислам"

16 августа 2022, 15:34

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Суд отказал в иске заместителю прокурора Волгоградской области, который просил признать экстремисткой песню "Про ислам". Авторство и исполнение песни приписывается в интернете известной группе "Каста", однако директор группы опроверг причастность музыкального коллектива к песне.

Как писал "Кавказский узел", суды в Волгограде уже не в первый раз выносят решения в пользу исполнителей песен. 17 февраля Волгоградский облсуд удовлетворил апелляцию защиты на решение Дзержинского районного суда о признании экстремистской песни группы "Порнофильмы" "Нищих убивай!", дело будет возвращено в суд первой инстанции.

Дзержинский районный суд Волгограда не нашёл в песне признаков экстремизма в песне "Про ислам" и отказал в удовлетворении соответствующего административного иска, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. Признать песню экстремистской и запретить её распространение на территории России требовал заместитель прокурора Волгоградской области, дело было рассмотрено 15 августа, говорится в сообщении пресс-службы.

"Установить авторство музыкальной композиции «Про ислам» в ходе рассмотрения административного дела не представилось возможным, поскольку в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» её исполнение приписано известному коллективу, который не имеет отношения к исполнению данной песни", - отметили в суде.

Иск зампрокурора Волгоградской области был зарегистрирован в суде 13 апреля, первое заседание по делу прошло 12 мая, следует из картотеки суда. В качестве заинтересованных лиц в карточке суда указаны министерство юстиции России, а также управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Текст песни "Про ислам" и ее исполнение приписываются популярной российской группе "Каста", указало сегодня издание V1. При этом директор группы Руслан Муннибаев "категорически опроверг" причастность музыкального коллектива к этой песне. "Это не песня «Касты», группа ее никогда не исполняла... В Сети гуляет еще несколько песен «Касты», которые по факту нашими песнями не являются. Авторы этих песен неизвестны, они выпустили эту песню, указав группу «Каста». Настоящих имен авторов мы не знаем и не интересуемся. Суд к нам тоже обращался, мы им сказали всё то же самое, что это не наша песня", - приводит издание слова Муннибаева.

Напомним, в 2010 году свыше 30 песен барда Тимура Муцураева были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов. Он исполнял на русском языке песни о войне в Чечне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду. 30 декабря 2021 года стало известно, что суд оштрафовал на две тысячи рублей уроженца Кабардино-Балкарии Тугана Кадыкоева за то, что он разместил в социальной сети "ВКонтакте" запрещенную песню Муцураева. Но российские суды штрафуют не только за исполнение запрещенных песен Муцураева. 5 декабря 2021 года жителя Чечни Адама Саиева оштрафовали на тысячу рублей за размещение в соцсети "ВКонтакте" песни чеченского барда, которой нет в списке экстремистских материалов. По мнению экспертов, штраф за легальную песню Муцураева дополнил атмосферу бесправия в Чечне.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.