Штраф за легальную песню Муцураева дополнил атмосферу бесправия в Чечне

09 декабря 2021, 00:54

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Публикация песен Тимура Муцураева, не внесенных в список экстремистский материалов, не запрещена законом, обратил внимание президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, комментируя штраф Адаму Саиеву из Гудермеса. Юридическая грамотность большинства населения Чечни низка, но даже при наличии аргументов отстаивать свои права в республике рискованно, указали правозащитник Оюб Титиев и кавказовед Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря стало известно, что Адам Саиев из Гудермеса был оштрафован на тысячу рублей за размещение в соцсети "ВКонтакте" песни чеченского барда Тимура Муцураева, которой нет в списке экстремистских материалов.

Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду. В 2010 году свыше 30 песен барда были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов. Обновляемый общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими, опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Внесение в список экстремистских материалов одного или нескольких произведений не делает автоматически экстремистскими другие произведения автора, поэтому публикация иных произведений законна, сказал корреспонденту "Кавказского узла" президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Однако человек, выкладывающий произведение в соцсети, должен отдавать себе отчет, какой смысл содержится в нем: вполне возможно, что песня содержит экстремизм, как некие иные материалы, отметил он.

«Если песни в списке экстремистских материалов нет, то это не значит, что ее можно публиковать. Человек должен понимать, что содержится в песне, что там поется. И если ее каким-то образом правоохранители пропустили, не услышали, не нашли и не внесли реестр экстремистских материалов, то это не значит, что текст не является экстремистским», - рассказал Трунов.

Для привлечения к ответственности пользователя, разметившего песню, правоохранители должны провести лингвистическую экспертизу с привлечением профильных экспертов, а затем в суде привести аргументы, почему считают материал таковым, продолжил юрист. В противном случае опубликовавший песню человек не может быть признан виновным, подчеркнул он.

При этом даже если по результатам экспертизы материал признан экстремистским, опубликовавший песню пользователь соцсети, как и автор произведения, могут оспорить решение в суде, сказал Трунов.

Поводом для штрафа стало то, что Саиев разместил в соцсети «ВКонтакте» в папке «Аудиозаписи» песню барда Тимура Муцураева «Хадис Пророка». При этом в списке экстремистских материалов песня с таким названием отсутствует. Гудермесский горсуд ссылается на решение Первомайского районного суда Ростова-на-Дону, в котором признаны экстремистскими и внесены в список запрещенных к распространению текст песни и видеоролик «Исламская умма», сообщило "ОВД-Инфо"*. Со ссылкой на это решение, принятое в 2014 году, в федеральный список экстремистских материалов "текст песни и видеоролик «Тимур Муцураев - Исламская умма» продолжительностью около 5 мин.40 сек" внесены под номером 2793. "Кавказский узел" проверил, что композиции Муцураева под названием "Исламская умма" в этой соцсети не найти, но песня с таким названием доступна для прослушивания на других интернет-ресурсах. Слова и содержание этой песни не аналогичны словам и содержанию композиции, которая распространяется "ВКонтакте" под названием "Хадис Пророка".

Случай с Саиевым беспрецедентный, необходима оценка Верховного суда России, сказал московский адвокат Евгений Черноусов.

Он считает, что публиковать музыкальные произведения автора, у которого есть песни, признанные экстремистскими, достаточно опрометчиво и рискованно. "Ситуация двоякая: сам певец не запрещен, но часть песен запрещена", - отметил Черноусов.

Рядовой житель Чечни считает рискованным сталкиваться с правоохранительными структурами и оспаривать судебные решения, сказал корреспонденту «Кавказского узла» президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Он отметил, что человек скорее согласится на выплату небольшого штрафа, чем пойдет оспаривать судебное решение. «Любой чеченец, сталкивающийся с властными, государственными структурами [...] чувствует себя неловко, бесправно. В Чечне никто не выигрывал суды. Уверен, что заплативший штраф чеченец даже был рад, что ему назначили всего тысячу рублей, ведь могли бы и посадить», - считает Кутаев.

Юридическая грамотность населения Чечни крайне низка, что делает затруднительным отстаивание собственных прав в суде, подчеркнул он. Кутаев предположил, что выложивший песню мужчина скорее всего не подозревал, что некие материалы Муцураева признаны экстремистскими и его действия могут подпадать под нарушение.

«Муцураев не сидит в тюрьме, в отношении него не возбуждено уголовное дело, а если он как бард не запрещен, значит разрешен – так думает обыватель. Так чего ж его не слушать? О том, что какие-то его песни запрещены, знает, 0,05 процента населения даже не Чечни, а России. Рядовой россиянин ничего об этом не знает», - отметил Кутаев.

Если мужчина и захочет оспорить судебное решение в суде, то это «ни к чему не приведет», уверен он. «Судясь в Чечне, человек обречен на проигрыш», - сказал Кутаев.

Оплативший штраф человек мог пойти на сделку со следствием, согласившись на выплату, так как ему грозил куда более суровый приговор, предположил правозащитник Оюб Титиев. «Ему могли поставить условие – заплатить. Если бы он стал отстаивать свои права, то мог и сесть в тюрьму. Это риск», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Отстаивать свои права в Чечне бесполезно, суд не примет доводы ответчика, считает Титиев. «И последствия очевидны, и отстаивать никто не будет. Даже начинать не станут», - подытожил правозащитник.