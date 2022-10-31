Жительница Батайска обвинена в дискредитации военных

31 октября 2022, 07:59

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Силовики в Батайске составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России на местную жительцу Олесю Шишканову.

На жительницу города Батайск в Ростовской области Олесю Шишканову силовики составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ "Действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации", сообщило минувшей ночью в своем Telegram-канале ОВД-Инфо*.

Дело против Шишкановой будет рассматривать Батайский городской суд, информировали "Кавказ. Реалии"*. Комментариев от представителей Олеси Шишкановой не поступало.

Напомним, статья 20.3.3 КоАП РФ "Действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации" предусматривает для гражданских лиц штраф от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что 27 октября суд в Морозовске признал виновной местную жительницу, которая сделала в соцсети репост "видео разрушений и взрывов ракетных ударов". Суд счел, что репост этого видео дискредитирует Вооружённые силы России.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.