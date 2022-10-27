Медсестра на Ставрополье добилась миллионной компенсации за COVID-19

27 октября 2022, 11:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кочубеевский райсуд обязал министерство труда и соцзащиты населения Ставропольского края выплатить миллион рублей медсестре, заразившейся коронавирусом во время работы в местной больнице. Власти отказали ей ранее в выплате по COVID-19. проблема невыплат медработникам за заболевание во время эпидемии обострилась в регионе в 2020 году.

Согласно материалам дела, жительница Ставрополья работала медсестрой инфекционного отделения стационара ГБУЗ СК "Кочубеевская РБ". После заражения коронавирусом, она обратилась в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, и попросила выплатить ей единовременное социальное пособие, однако получила отказ. Ей пояснили, что действие Закона № 58-кз от 30.04.2020 года, который предусматривает выплаты по COVID-19 врачам и медперсоналу, ограничено во времени.

"Суд с такой позицией ответчика не согласился <…>. По мнению суда, право у медицинского работника либо иного работника на получение социального пособия возникает с момента заражения коронавирусной инфекцией <…>. Обращение за получением единовременной выплаты в 2022 году само по себе не может ограничивать право истца на получение социального пособия, поскольку такое право у истца возникло в 2020 году, так как факт заражения имел место в 2020 году", – сообщил 26 октября на своем сайте Кочубеевский районный суд.

Суд обязал министерство труда и соцзащиты населения Ставропольского края выплатить медсестре единовременное социальное пособие в один миллион рублей, сказано в сообщении.

На 09.00 мск на сайтах министерства труда и соцзащиты населения Ставрополья, а также Минздрава Ставрополья нет комментариев относительно решения суда.

Медработники жалуются как не невыплаты за заболевание, так и на проблемы со стимулирующими надбавками за работу во время эпидемии

Напомним, врачи и медперсонал больниц на Ставрополье ранее неоднократно жаловались на невыплаты по COVID-19. Так, 19 мая 2020 года работники станции скорой помощи Степновской райбольницы заявили, что им не выплачивают компенсации, положенные медперсоналу и врачам, работающим с больными коронавирусом.

В мае 2020 года Генпрокуратура заявила, что медработники в некоторых регионах ЮФО и СКФО вопреки постановлению кабмина не получили стимулирующие надбавки за борьбу с коронавирусом. Ведомство тогда потребовало провести проверки начислений и выплат денег врачам.

6 ноября 2020 года власти Ставропольского края сократили число медработников, которые могут получить пособия после заражения коронавирусом на работе. Поправки не связаны с злоупотреблением врачей правом на выплаты, они приняты из-за сокращения доходной части бюджета, отметили тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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