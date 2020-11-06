Ставропольские власти сократили выплаты заразившимся COVID-19 медработникам

06 ноября 2020, 01:52

Власти Ставропольского края сократили число медработников, которые могут получить пособия после заражения коронавирусом на работе. Поправки не связаны с злоупотреблением врачей правом на выплаты, они приняты из-за сокращения доходной части бюджета, считают аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ставропольском крае до 26 ноября включительно продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниям, постановил в связи с пандемией коронавируса губернатор Владимир Владимиров.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Депутаты Ставропольского края приняли поправки в закон «О дополнительных соцгарантиях медработникам в случае заражения их COVID-19 при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей», сокращающий число получателей таких выплат. Согласно новым изменениям, единовременные социальные пособия положены только тем медработникам, которые оказывают медпомощь ковидным пациентам, «в том числе диагностику и лечение либо их транспортировку, уход за ними», проводят работу с биологическими материалами, содержащими коронавирус, проводят санитарно-гигиенические мероприятия, говорится в тексте закона, опубликованном на сайте краевой думы.

«В настоящее время факт заражения медицинского или иного работника устанавливается комиссией, образованной работодателем. Практика правоприменения закона выявила ряд проблем […] в числе которых невозможность установления причинно-следственной связи заражения коронавирусной инфекцией с исполнением должностных обязанностей […] Кроме того, существующий порядок порождает возможность злоупотреблений со стороны работодателей и работников при проведении расследования фактов заражения, поскольку позволяет скрывать факты нарушений санитарно-эпидемиологического режима, режима труда и требований охраны труда, в том числе применения средств индивидуальной защиты», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, как отмечается в тексте документа, «в связи сокращением доходной части бюджета Ставропольского края в 2020 году» выплаты медработникам, положенные по закону, могут быть выплачены в 2021 году. Поправки были приняты депутатами 29 октября на заседании краевой думы.

Согласно закону «О дополнительных соцгарантиях медработникам в случае заражения их COVID-19 при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей», медработнику и иному работнику, заболевшему коронавирусом во время исполнения своих обязанностей, единовременно выплачивается 1 миллион рублей, если болезнь привела к «причинению вреда его здоровью». Если медработник погиб, то выплата в три миллиона рублей выплачивается членам семьи.

Законопроект подписан губернатором и вступил в законную силу, сообщил 5 ноября корреспонденту «Кавказского узла» источник в администрации главы региона.

По данным источника, автором законопроекта является правительство края, а Министерство труда и соцзащиты края является лишь исполнителем. «Ведомство состоит в подчинении у правительства края. В данном случае - это бюджетные обязательства Минтруда, через данное ведомство проходят выплаты», - уточнил сотрудник краевой администрации.

По его словам, закон был необходим в связи с тем, что сотрудники больниц завышали число пациентов, заболевших коронавирусом. «Вопреки расхожему мнению, что число заболевших COVID-19 занижается, стоит отметить, что за каждого заболевшего больница получала доплаты из бюджета. Таким образом, главврачи больниц получали дополнительное финансирование, которое пошло на выплаты в том числе и тем людям, кто не имеет отношения к больным коронавирусом. Это очевидное злоупотребление должностными обязанностями», - рассказал источник.

Он добавил, что «буквально все люди в белых халатах зачислялись главврачами в ковид-обслуживание», часть работников действительно заражалась, но выплаты получали все. «Почему бы главврачу не поощрить сотрудников за счет бюджета?» - заявил сотрудник.

История со злоупотреблениями выплатами приобрела новый поворот, когда коронавирусом заразился главврач больницы №2 Ставрополя, которая была переоборудована под ковидную, и отказался от выплат, заявив, что в его функционал не входила работа с больными коронавирусом.

О том, что коронавирус подтвердился у главного врача больницы №2 Ставрополя Анатолия Былима, стало известно 17 апреля. Кроме него коронавирус подтвердился и у нескольких сотрудников учреждения.

Аналитики отрицают связь принятого законопроекта со злоупотреблениями медработников

Если говорится о злоупотреблении выплатами за работу с ковидными больными, то почему нет фактов этого злоупотребления, задается вопросом главный редактор издания "Акценты", политолог Антон Чаблин. «Ситуация с ковидными выплатами, конечно, просто возмутительная. То, что заявляется о наличии неких злоупотреблений, - это не более чем низкопробный популизм. Давайте тогда предадим огласке факты незаконного получения выплат заведующими отделений, главврачами, старшими медсестрами, или нет их?» - заявил корреспонденту «Кавказского узла» он.

По его информации, контрольно-счетная палата выявила факты невыплаты ковидных стимулирующих надбавок медработникам, но эти сведения не стали предавать широкой огласке.

«Зато есть информация о многочисленных фактах невыплаты ковидных стимулирующих выплат рядовым медработникам - врачам и медсестрам. Этот факт недавно был вскрыт в ходе проверки Контрольно-счетной палатой Ставропольского края. Но, увы, широкую огласку ему предавать не стали, хотя речь шла о нарушении прав почти 250 медицинских работников, в том числе в хирургических, терапевтических отделениях районных больниц, в службе скорой помощи в одном из районов», - заявил Чаблин.

Ранее медсестра Краевой инфекционной больницы Любовь Цирихова заявила, что ей отказали в выплате единовременного пособия в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией, сообщил 3 сентября NewsTracker. По данным издания, в Минтруде посчитали, что ей не хватило одного дня болезни, чтобы признать этот случай подпадающим под действие закона о выплатах, при этом Любовь Цирихова пролежала в больнице около полутора месяцев. 18 сентября ставропольское управления Следкома сообщило о доследственной проверке о данной жалобе, проинформировало издание «Регион online».

Координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской назвал другие причины сокращения числа медработников, которым будут положены выплаты за работу с ковидными больными в регионе. По словам эксперта, это связано с сокращением доходной части бюджета и вытекающей отсюда необходимостью снижения затрат.

«Насколько понимаю, выплаты медикам по теме ковида оплачиваются из краевого бюджета. При этом деньги на это субсидирует бюджет федеральный. Что касается краевого бюджета, то ещё летом губернатор Ставрополья говорил, что поступления в бюджет в этом году снизились из-за ограничительных мер в 2,5 раза […] Поэтому приходится сокращать расходы […] Вместо того, чтобы написать, что денег стало не хватать, обвиняют самих врачей в зоне риска. «Красные зоны» на то и «красные зоны, что в них риск заразиться большой», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Ледовской.

29 октября депутаты Ставропольского края внесли изменения в бюджет на 2020 год в связи с поступлением в регион дотации из федерального бюджета в 200 млн рублей, сообщил в этот день «Интерфакс». По данным агентства, средства направят на закупку компьютерных томографов, средств индивидуальной защиты, лекарств. В результате дефицит бюджета не изменился и составил 9,4 млрд рублей или 7% от расходов, хотя изначально бюджет региона на 2020 год был принят с доходами 122,9 млрд рублей.

Он также возмутился тем, что в соответствии с новыми поправками получается, что старшие медсестры и главврачи не контактируют с больными.

«Насколько мне известно, главврачи делают всё же обход пациентов. Иначе чем они тогда занимаются? Только оформляют бумаги? […] в результате главврачи и старшие медсёстры перестанут выполнять свои функции, например, уйдут на удалёнку, чтобы фактически не иметь контактов с больными, не находиться в "красной зоне", но при этом будут получать зарплату. Иногда всё же стоит отходить от формализма. Иначе в итоге пользы будет меньше, чем вреда», - считает Ледовской.

Во время принятия поправок на заседании краевой думы депутат Виктор Лозовой возмутился, почему из списка получателей единовременной социальной выплаты исключены медсестры и завотделением, написал 31 октября «Блокнот.Ставрополь». В ответ представляющая поправки министру труда края Елена Мамонтова заявила, что если в должностных обязанностях этих категорий медработников прописано непосредственное лечение или уход за больными COVID-19, то выплаты им произведут, а если нет, то нет, сообщило издание. Мамонтова также добавила, что эти выплаты в крае получили «даже главные врачи».

Он также высказал мнение, почему Ставрополье было лидером по числу заразившихся коронавирусом.

«Во-первых, это Северный Кавказ - в Ставропольском крае живёт много уроженцев кавказских республик и сопредельных с южными границами стран, и люди ездят периодически к родственникам. Во-вторых, действительно, многие жители края несерьёзно относятся к эпидемии. Уровень ковид-диссидентов выше, чем в той же Москве, где сейчас в метро маски носят практически все. Плюс более мягкая сменяемость сезонов, чем в Москве, также является фактором, препятствующим сокращению масштабов эпидемии. Как ни странно, даже климатический фактор может влиять серьёзно», - пояснил Ледовской.

По данным на 5 ноября, лидером по общему числу заражений коронавирусом за все время эпидемии в СКФО является Ставрополье – 22 287, в регионе также больше всего активных больных– 4487. С 18 июня Ставропольский край лидирует в округе по темпу распространения COVID-19. Начиная с 8 октября, прирост новых заболевших коронавирусом в регионе только растет от 155 до 208 на 5 ноября. На 5 ноября край занимает 12-е место среди регионов России по числу заразившихся COVID-19, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.РФ».

С другой стороны, по мнению эксперта, «если раньше Ставрополье было на первых строчках среди всех регионов России по количеству новых заболевших, то потом опустилось ниже 10-ой строчки».

«Наверное, это связано с тем, что волны эпидемии в разных регионах имеют разную фазу, — где-то подъём, где-то в это же время локальный спуск. Например, несколько месяцев назад СМИ сообщали о тяжёлой ситуации в Дагестане. Кроме того, регионы могут скрывать настоящую статистику заболеваемости», - заявил Ледовской.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Получить комментарий в краевых министерствах труда, здравоохранения и Следственном комитете корреспонденту «Кавказского узла» не удалось. На сайтах ведомства нет комментариев по поводу принятого закона по состоянию на 00.15 мск сегодня.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".