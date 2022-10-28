28 октября 2022, 09:43

Житель Дагестана оштрафован за экстремистскую символику в "Одноклассниках"

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Кизлярский районный суд оштрафовал Мурада Халибекова за символику международной террористической организации на его странице в соцсети. 

Как установил суд, безработный житель Дагестана разместил на своей странице в соцсети "Одноклассники", открытой для неограниченного круга интернет-пользователей, изображение и символику "Исламского государства"* - используемый ее боевиками черный флаг с арабскими символами.

Информация о деле Халибекова и судебное решение были размещены в базе суда 27 октября. Как следует из картотеки, дело поступило в суд 20 октября и было рассмотрено в тот же день.

Суд признал его виновным по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций (статья 20.3 часть 1 КоАП РФ). Эта статья предусматривает для граждан от 1 до 2 тысяч рублей штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток с возможной конфискацией предмета правонарушения.

Халибеков полностью признал вину, следует из решения. Суд счел смягчающим обстоятельством раскаяние и наличие у мужчины малолетних детей, поэтому назначил ему минимальный штраф - 1 тысячу рублей.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью

Примечание:

"Заключенный из Адыгеи оштрафован за изображение флага ИГ*", "ФСБ рапортовала о предотвращении теракта в Пятигорске", "Житель Кабардино-Балкарии осужден по делу о ячейке ИГ* в калмыцкой колонии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 октября 2022, 10:41

  • Сообщение ФСБ о предотвращении теракта на Ставрополье стало третьим за месяц 

    С начала октября Федеральная служба безопасности трижды сообщила о предотвращённых терактах и задержании членов трех групп сторонников радикальных движений. Дважды, по версии силовиков, были задержаны сторонники террористической организации "Исламское государство"*, последний на сегодняшний день раз были задержаны сторонники украинских радикальных организаций. Среди целей террористов силовики называли административный объект, отдел полиции и объект транспортной инфраструктуры.

28 октября 2022, 10:06

28 октября 2022, 08:50

28 октября 2022, 08:09

28 октября 2022, 07:19

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