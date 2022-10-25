25 октября 2022, 08:20

Армения обвинила Азербайджан в обстрелах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ночью обстрелам подверглись позиции на границе, заявило военное ведомство Армении. 

Как сообщал "Кавказский узел", 24 октября Минобороны Армении обвинило военных Азербайджана в обстрелах армянских позиций, Азербайджан отверг обвинения. 

Подразделения вооруженных сил Азербайджана 25 октября в 01.30 по местному времени (0.30 мск) открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, заявило Минобороны Армении в релизе, опубликованном на сайте ведомства. 

С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 08:00 местного времени (7.00 мск) ситуация относительно стабильная, сообщило министерство обороны.

Баку не комментировал обвинения в обстрелах 25 октября. 

Напомним, что Армения и Азербайджан продолжают регулярно обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на объявленное перемирие после сентябрьского обострения на границе. Так 22 октября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими солдатами позиций в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь. Оборонное ведомство Армении отвергло эти обвинения.

Читайте “Кавказский узел” в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Армения потребовала наказать Азербайджан за убийства пленных солдат", "Алиев оценил затраты на разминирование в Карабахе", "Власти Армении изменили условия военных сборов резервистов".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 октября 2022, 09:06

  • Осужденный остался без медпомощи в ставропольской колонии

    Администрация колонии на Ставрополье отказывает осужденному по делу об участии в "Хизб ут-Тахрир"* Зеври Абсеитову в медосмотре, несмотря на наличие у него гипертонии, а также болей в области почек и суставов, заявила его супруга Фатма Абсеитова.

25 октября 2022, 07:52

25 октября 2022, 07:20

  • Астраханцы призвали чиновников устранить проблему с канализацией

    Жители улицы Белгородской около года страдают от нечистот, которые затопили улицу из-за неисправной канализации, заявили астраханцы в соцсети. Они потребовали от администрации устранить проблему. Часть комментаторов раскритиковала чиновников, а другая часть посоветовала писать жалобы в Следком и прокуратуру.

25 октября 2022, 06:26

25 октября 2022, 05:27

  • Жители пригорода Новороссийска пожаловались президенту на свалку

    Письмо в аппарат президента России направили жители села Борисовка. Они попросили прекратить работу расположенного поблизости мусорного полигона, который за последние полгода горел уже трижды. Последний раз, по данным местных властей, пожар на свалке произошел из-за поджога.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи