Армения обвинила Азербайджан в обстрелах

25 октября 2022, 08:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ночью обстрелам подверглись позиции на границе, заявило военное ведомство Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 октября Минобороны Армении обвинило военных Азербайджана в обстрелах армянских позиций, Азербайджан отверг обвинения.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана 25 октября в 01.30 по местному времени (0.30 мск) открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, заявило Минобороны Армении в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 08:00 местного времени (7.00 мск) ситуация относительно стабильная, сообщило министерство обороны.

Баку не комментировал обвинения в обстрелах 25 октября.

Напомним, что Армения и Азербайджан продолжают регулярно обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на объявленное перемирие после сентябрьского обострения на границе. Так 22 октября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими солдатами позиций в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь. Оборонное ведомство Армении отвергло эти обвинения.

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