24 октября 2022, 21:05

Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничных позиций

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные обстреляли из стрелкового оружия армянские позиции на восточной части границы, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на объявленное перемирие после сентябрьского обострения на границе. Так 22 октября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими солдатами позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, заявило Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Армении отвергло эти обвинения.

Сегодня в 20.30 (19.30 мск) подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, сообщило Минобороны Армении.

"С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 21.30 (20.30 мск) ситуация относительно стабильна", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Армении

Военное ведомство Азербайджана к 21.00 мск не прокомментировало это заявление.

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Примечание:

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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