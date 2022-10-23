23 октября 2022, 11:17

Пользователи соцсети предложили студентам в Нальчике бороться с антисанитарией в общежитии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В общежитии Кабардино-Балкарского госуниверситета развелись тараканы, попытки провести дезинфекцию не дают никакого результата, заявили пользователи соцсети. Часть комментаторов в Instagram* посочувствовала студентам, а другая часть призвала их решить проблему самостоятельно.

Жильцы студенческого общежития N10 Кабардино-Балкарского государственного университета в Нальчике страдают от тараканов, пожаловался один из жильцов общежития. "Не производятся никакие меры по борьбе с тараканами. Они, в буквальном смысле, повсюду. Обычная травля в комнатах дихлофосом жильцам не помогает уже, так как их много. На жалобы говорят, что финансов на это не выделили", – сказано в публикации, размещенной 20 октября в Instagram-паблике* goloskbr.

К посту также прикреплено видео, на кадрах которого показано скопление тараканов в углу помещения. Далее показаны стены, на которых также видны тараканы. Звук в видеоролике отсутствует.

На  10.40 мск 23 октября эта запись в Instagram-паблике* goloskbr, на который подписаны около 152 тысяч пользователей, набрала 207 отметок "нравится" и 56 комментариев.

"Кошмар, бедные жильцы", – написал пользователь _lili____988.

Часть комментаторов призвала жильцов общежития соблюдать чистоту. "Кого хотите этим обвинить? С самих себя начните, вы же там живете? С каждой семьи скидываете деньги и вызываете санэпидемстанцию. А дихлофос вам ничем не поможет, и где сырость, там тараканов очень трудно травить", – считает 99_kardanova_99.

"Меры по борьбе с тараканами проводились. И не раз", - указал пользователь _thunder____.

Другие комментаторы отметили, что в прочих общежитиях была похожая ситуация. "В общежитии N3 тоже такое было", – написал пользователь oad_15.

Комментариев представителей университета в связи с жалобой студентов пока не поступало. 

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2021 года нальчане потребовали устранить кучи мусора на улице Идарова в Нальчике. Свалка переполнена около недели, а коммунальщики и местные власти не предпринимают действий, пожаловались тогда они в соцсети.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"В Нальчике награждены студенты за предотвращение теракта", "Студенты медколледжа в Нальчике отпущены из больницы", "Преподаватель вуза в Кабардино-Балкарии добивается восстановления на работе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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