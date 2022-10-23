Защита не добилась ареста фигурантов дела в избиении школьника в Волгограде

23 октября 2022, 03:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следствие отказалось заключить под стражу силовиков, подозреваемых в избиении 14-летнего волгоградского школьника, а на ходатайство об отстранении их от занимаемых должностей вообще не ответило, сообщила адвокат Алена Максаева. Она также рассказала, что по инициативе следствия была проведена экспертиза соответствия внешности мальчика его возрасту.

Как писал "Кавказский узел", два полицейских заподозрены в применении насилия при задержании 14-летнего юноши в Волгограде. По версии Следкома, подросток стал убегать от силовиков, которые были в гражданской одежде, но они задержали его, применив силу и спецсредства. Мать пострадавшего сообщила, что ему сделали операцию. В августе школьник был признан потерпевшим, а его семья обратилась в Следком России с требованием передать дело московским следователям. Адвокат сообщила, что следствие на обращалось в суд за избранием для подозреваемых меры пресечения в виде домашнего ареста.

2 августа в поселке Селезневка Тракторозаводского района Волгограда одетые в штатское силовики скрутили, затолкали в белую машину "Лада Гранта" и отвезли в пустующее помещение 14-летнего школьника, приняв его за закладчика наркотиков. Мать ребенка, который после общения с сотрудниками правоохранительных органов попал в больницу, требует наказать виновных, однако служебная проверка признала действия силовиков обоснованными. Школьник был госпитализирован из-за высокой температуры и гематомы на голове, рассказала мать подростка.

Адвокат волгоградского школьника, избитого силовиками, рассказала, что подозреваемые до сих пор не отстранены от работы, пишет 22 октября v1.ru.

По словам Алены Максаевой, в нескольких ходатайствах в отношении подозреваемых в превышении должностных полномочий сотрудников правоохранительных органов защите было отказано. В частности, адвокат подала ходатайство о том, чтобы следствие выступило с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виду заключения под стражу, но получила отказ. В постановлении сказано, что обвинение силовикам не предъявлено, ведется сбор доказательств.

Также было подано ходатайство об отстранении фигурантов дела от исполнения ими должностных обязанностей, но на него вовсе не был получен ответ.

Адвокат рассказала, что по ходатайству следствия школьника направили на экспертизу с целью установить его биологический возраст на основе внешних данных. Она предположила, что сделано это для того, чтобы доказать, что ребенок выглядит старше своего возраста и его можно принять за взрослого. Однако экспертиза показала, что школьник выглядит в границах своего возраста, сообщает "Блокнот-Волгоград".

"Экспертное заключение определило возраст <...> как 14 - 17 лет. На второй вопрос - выглядит ли мальчик старше своего возраста с учетом биологических данных - экспертиза четкого ответа не дала. В заключении сказано, что данный вопрос носит гипотетический характер и экспертной оценке не подлежит", - приводит издание слова Максаевой.

В сентябре дело об избиении школьника было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области, информирует v102.ru.

Комментариев подозреваемых или их представителей в связи с заявлением адвоката пока не поступало.

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